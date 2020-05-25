Страшна знахідка: у Чорному морі виявили авіабомбу часів Другої світової війни

У Миколаївській області на дні моря перебувала авіабомбу часів Другої Світової війни. Українські рятувальники витягли її біля Кінбурнської коси. Також фахівці знайшли на дні моря півсотні снарядів. Про це повідомили в ДСНС України Миколаївської області.

Все з морського дна вилучено 55 артилерійських снарядів різного калібру, 7 підривних зарядів та ФАБ 50 (фугасна авіабомба). Всього рятувальники прочесали територію в 2,97 га.

Усі небезпечні знахідки транспортовані на сушу, в спеціально відведене місце та знищені шляхом контрольованого підриву.

Зазначимо, що на цій ділянці під Очаковом під час Другої світової війни велися запеклі бої. Саме тому море досі щороку вимиває з глибин снаряди. Вибухову знахідку вивезли у безпечне місце та знищили.

У Чорному морі знайшли авіабомбу (відео: ДСНС)

Як ми раніше писали, в Єрусалимі, в Старому місті археологи виявили дивовижну знахідку. Дослідники розкопали три давні таємні кімнати.

Також ми повідомляли, що на дні Чорного моря, біля берегів окупованої Росією Криму знайшли легендарний теплохід "Вірменія", який затонув 79 років тому.