Страшная находка: в Черном море обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны

В Николаевской области, на дне моря находилась авиабомба времен Второй Мировой войны. Украинские спасатели извлекли ее возле Кинбурнской косы. Также специалисты нашли на дне моря полсотни снарядов. Об этом сообщили в ГСЧС Украины Николаевской области.

Всего с морского дна изъято 55 артиллерийских снарядов разного калибра, 7 подрывных зарядов и ФАБ 50 (фугасная авиабомба). Всего спасатели прочесали территорию в 2,97 гектара.

Все опасные находки транспортированы на сушу, в специально отведенное место, и уничтожены путем контролируемого подрыва.

Отметим, что на этом участке под Очаковом во время Второй мировой войны велись ожесточенные бои. Именно поэтому море до сих пор ежегодно вымывает из глубин снаряды. Взрывную находку вывезли в безопасное место и уничтожили.

В Черном море нашли авиабомбу (видео: ГСЧС)

Как мы ранее писали, в Иерусалиме, в Старом городе археологи обнаружили удивительную находку. Исследователи раскопали три древние тайные комнаты.

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