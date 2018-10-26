Подружній парі, яка виграла в лотерею $566 тисяч, відмовилися виплачувати гроші

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Причиною став минулий термін лотерейного квитка

Австралійська пара, яка помилково викинула лотерейний квиток з виграшем в суму 556 тисяч доларів США, була змушена шукати його у сміттєвому контейнері. Про це інформує Daily Mail.

Жителі австралійського штату Новий Південний Уельс отримали на електронну пошту повідомлення про виграш в лотерею, який склав 800 тисяч австралійських доларів. Чоловік спочатку не повірив своїм очам, однак після того, як остаточно переконався, що зірвав джекпот, негайно почав шукати квиток, перевернувши квартиру догори дном. Пошуки не увінчалися успіхом.

Коли ж чоловік повідомив новину своїй дружині, вона зізналася, що кілька днів тому випадково викинула квиток. Пара поспішила до сміттєвого контейнера - в той день мали вивозити сміття, і вони дуже боялися, що не встигнуть. Через деякий час подружжю вдалося знайти квиток, однак вони не встигли вкластися в потрібні терміни.

Для подання втрачених квитків існує 30-денний термін, і оскільки подружжя не встигло, то був зроблений висновок про те, що у компанії немає законних повноважень для виплати.

Чоловік сприйняв неприємну новину тяжко, оскільки він планував залишити роботу, купити на ті гроші великий будинок і комфортну машину. "Вони знають, що ми переможці, ми знаємо, що ми переможці, і вони повинні заплатити", - висловився чоловік.

Нагадаємо, що по дешевому лотерейному квитку виграли 1,6 млрд доларів.

Раніше в лотерею "Мегалот" киянин виграв 1 000 000 гривень.

Також ще один українець виграв у лотерею рекордну суму.

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