Супружеской паре, которая выиграла в лотерею $566 тысяч, отказались выплачивать деньги

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Причиной стал истекший срок лотерейного билета

Австралийская пара, которая по ошибке выбросила лотерейный билет с выигрышем в сумму 556 тысяч долларов США, была вынуждена искать его в мусорном контейнере. Об этом информирует Daily Mail.

Жители австралийского штата Новый Южный Уэльс получили на электронную почту уведомление о выигрыше в лотерею, который составил 800 тысяч австралийских долларов. Мужчина поначалу не поверил своим глазам, однако после того, как окончательно убедился, что сорвал джекпот, немедля принялся искать билет, перевернув квартиру вверх дном. Поиски не увенчались успехом.

Когда же муж сообщил новость своей супруге, она призналась, что несколько дней назад случайно выбросила билет. Пара поспешила к мусорному контейнеру - в тот день должны были вывозить мусор, и они очень боялись, что не успеют. Через некоторое время супругам удалось найти билет, однако они не успели вложиться в нужные сроки.

Для представления потерянных билетов существует 30-дневный срок, и поскольку супруги не успели, то был сделан вывод о том, что у компании нет законных полномочий для выплаты.

Для мужа это оказалась тяжелой пыткой, так как он планировал оставить работу, купить на те деньги большой дом и комфортную машину. "Они знают, что мы победители, мы знаем, что мы победители, и они должны заплатить", - высказался мужчина.

Напомним, что по дешевому лотерейному билету выиграли 1,6 млрд долларов.

Ранее в лотерею "Мегалот" киевлянин выиграл 1 000 000 гривен.

Также еще один украинец выиграл в лотерею рекордную сумму.

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