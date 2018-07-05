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"Таємне послання": океан виніс на берег несподіваний сюрприз

STYLERLIFE        05.07.2018 - 09:48
Фотоілюстрація (pixabay.com)
Фотоілюстрація (pixabay.com)

Місцевий житель знайшов на березі пляшку із запискою всередині

На узбережжі Австралії один з місцевих жителів, прогулюючись по пляжу, знайшов запечатану пляшку із запискою всередині, повідомляє UPI.

Австралієць Чарлтон Крэггс, гуляючи біля океану, помітив на березі "сюрприз" у вигляді пляшки, яку выкинуло хвилями. Вона була щільно запечатана. Розкривши ковпачок, Чарлтон виявив всередині "таємне послання" у вигляді записки і одного американського долару на додачу.

Скріншот з відео: пляшка, яку викинуло на австралійський берег (upi.com)

Як виявилося, послання було відправлено з острова Бора-Бора. Його автором був канадець Тому Лав, який перебував там з метою відпочинку пару років тому. Пляшка була кинута Томом у води океану 25 січня 2016 року. Таким чином, за два роки вона пройшла шлях приблизно в 2000 миль.

Скріншот з відео: записка з пляшки (upi.com)

Том Лав вказав свої контакти і попросив зв'язатися з ним у разі, якщо послання буде виявлено. Відправник подбав і про покриття можливих витрат, пов'язаних з цим - в якості компенсації він додав до записки доларову купюру.

Теперишній володар пляшки із запискою зізнався, що був щиро радий раптовій знахідці. За його словами, він зміг відчути себе справжнім героєм фільму. У свою чергу Тому Лав сказав, що не сподівався коли-небудь отримати відповідь і був справді здивований. "Я був вражений, здивований, коли це сталося", - сказав Лав.

До речі, нещодавно собака, яка була на посаді мера кілька років, відправилася на пенсію.

Нагадаємо також, що в австралійському зоопарку помер найстаріший орангутан на планеті.

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Теги: находка, Океан
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