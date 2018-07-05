"Тайное послание": океан вынес на берег неожиданный сюрприз

Местный житель обнаружил на берегу бутылку с запиской внутри

На побережье в Австралии один из местных жителей, прогуливаясь по пляжу, обнаружил запечатанную бутылку с запиской внутри, сообщает UPI.

Австралиец Чарлтон Крэггс, гуляя возле океана, заметил на берегу "сюрприз" в виде бутылки, выброшенной волнами. Она была плотно запечатана. Вскрыв колпачок, Чарлтон обнаружил внутри "тайное послание" в виде записки и одного американского доллара в придачу.

Скриншот из видео: бутылка, которую выбросило на австралийский берег (upi.com)

Как оказалось, послание было отправлено с острова Бора-Бора. Его автором был канадец Том Лав, который находился там на отдыхе пару лет назад. Бутылка была брошена Томом в воды океана 25 января 2016 года. Таким образом, за два года она проделала путь примерно в 2000 миль.

Скриншот из видео: записка из бутылки (upi.com)

Том Лав указал свои контакты и попросил связаться с ним в случае, если вдруг послание будет обнаружено. Отправитель позаботился и о покрытии возможных расходов, связанных с этим - в качестве компенсации он приложил к записке долларовую купюру.

Нынешний владелец бутылки с запиской признался, что был искренне рад внезапной находке. По его словам, он смог ощутить себя настоящим героем фильма. В свою очередь Том Лав сказал, что не ожидал когда-либо получить ответ и был действительно удивлен. "Я был поражен, изумлен, когда это случилось", - сказал Лав.

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