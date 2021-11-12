Топ-10 книг, які навчать будувати міцні ділові взаємини

Багатьом українцям сьогодні важливо знати, як правильно вибудовувати відносини з іншими людьми, будь-то співробітники, клієнти або ділові партнери. Але де вчитися цим навичкам? Один із способів, звичайно ж, це книги.

Ніколи не їжте поодинці (Кейт Феррацці)

На перший погляд здається, що це чергова книга про силу зв'язків. Але насправді це текст про безмежну силу нетворкінгу, завдяки якому люди створюють спільні проекти і підтримують міцні ставлення не тільки в бізнесі, але і за його межами.

Ця книга вчить бути наполегливим і не втрачати оптимізму навіть в ті моменти, коли ви чуєте відмову. Крім того, автор говорить про те, наскільки важливо для побудови міцних взаємин підтримувати неформальне спілкування зі своїм оточенням. Саме тому іноді більш корисно запросити когось не на офіційний прийом, а на вечерю в невеликому кафе біля будинку.

Теорія каст і ролей (Алекс Крол)

Вся книга присвячена одній простій концепції: "важливо не те, ЩО ти робиш, важливо, ЯК ти це робиш". У нашому світі існує певна ієрархія, і на думку автора, сенс життя полягає в тому, щоб поступово переходячи від одного рівня до іншого, опинитися на вершині ієрархії.

Я ж побачив для себе в цій книзі іншу, не менш важливу думку - про необхідність бути гнучким. Уміння адаптуватися під будь-яку ситуацію і співрозмовника - це той талант, який допомагає вибудовувати міцні зв'язки в суспільстві.

Природна історія багатих (Річард Конніфф)

У клубі ми об'єднуємо людей, які вже реалізували себе в бізнесі і тепер прагнуть до самореалізації в інших напрямках. Кожен з них є лідером і експертом у своїй сфері діяльності. І книга Річарда Конніффа вчить нас розуміти це. Автор вважає, що "багатії" - це окремий вид homo sapiens, якому потрібен особливий підхід.

Дуже цікаво, що Конніфф дає як соціальні та психологічні, так історичні та генетичні підстави своїх теорій. Як тільки ти усвідомлюєш, що всі люди різні між собою, ти змінюєш своє ставлення до них в кращу сторону: намагаєшся знайти індивідуальний підхід - і тоді кожен відчуває себе особливим.

Сила інших. Оточення визначає нас (Генрі Клауд)

Людина часто сумнівається в своїх силах і здібностях. Ми не завжди можемо адекватно оцінювати себе - на початку професійного шляху ми схильні недооцінювати свої здібності. Тому важливо, щоб поруч з нами була авторитетна людина, яка вже чогось домігся в житті. Саме це дає нам мотивацію рухатися далі і часто навіть робити більше своїх сил. Я, до речі, дуже активно використовую цю методику і оточую себе людьми, які кращі і успішніші за мене, адже тільки так я можу розвиватися і вчитися чомусь новому.

Включаємо чарівність за методикою спецслужб (Джек Шафер, Марвін Карлінс)

Судячи з назви, можна подумати, що ця книга для тих, хто хоче всім подобатися, справляти тільки хороше враження на співрозмовника і легко заводити нових друзів. Але якщо копнути глибше, ця книга також навчить вас фільтрувати своє оточення.

Її автор, колишній агент ФБР, вміє бачити людей наскрізь, тому він може з точки зору експерта поділитися тим, як розпізнавати брехню і як розуміти поведінку інших людей. Всі ці навички можна застосовувати не тільки в бізнесі, наприклад, для пошуків нових бізнес-партнерів, але і в особистому житті - під час вечері з друзями або при знайомстві з новими співробітниками.

Наступний рівень. Книга для тих, хто досяг своєї стелі (Олександр Кравцов)

Одна з цінностей, про які я завжди говорю, - це постійний розвиток. Деяким здається, що якщо вони вже досягли певних висот, вони можуть зупинитися і більше не прагне до підкорення нових вершин. Це найбільша помилка в нашому житті - як тільки ти зупинишся, тобі обійдуть, і ти вже не будеш кращим. При цьому, навіть якщо людина продовжує прагнути до розвитку, перехід на новий рівень для неї не завжди легке завдання. Зробити це поодинці практично неможливо, і ця книга саме про те, як побудувати з людьми такі відносини, які допоможуть обом сторонам вийти на кардинально новий рівень і реалізувати весь свій потенціал.

Психологія впливу (Роберт Чалдіні)

Ця книга заснована на результатах науково обґрунтованих психологічних досліджень. Автор розповідає нам про психологічні експерименти та їх результати, а ми, читачі, самостійно аналізуємо і робимо висновки про ці результати. Звичайно, автор дає своє пояснення кожному дослідженню, але в той же час це пояснення настільки ненав'язливо, що не сприймається, як істина, - все залежить від сприйняття кожного окремого читача. Головне, що в цій книзі можна знайти дієві прийоми і тактики маніпуляції, які допоможуть вам не потрапити під вплив інших людей.

Плутократ. Епоха нових багатіїв і занепад всіх інших (Христя Фріланд)

Книга Христі Фріланд - це перш за все про рівність і нерівність між бідними і багатими. Крім того, авторка вводить в свою розповідь ще й історичний контекст. Мало просто розуміти різницю між бідними і багатими, важливо побачити цю різницю в історичному розрізі. Адже сьогоднішні "бідняки" живуть набагато краще і мають набагато більше, ніж "багатії" 200 років тому, а багатство і бідність - дуже відносні поняття.

Зв'язки не головне. Головне - їхня якість (Томмі Сполдінг)

Автор цієї книги на власному прикладі показує нам, що життя може стати щасливішим, а бізнес - успішнішим, якщо наші партнери, клієнти та колеги в той же час будуть нашими друзями. Чим більше людей, з якими ви змушені взаємодіяти, тим більше енергії ви будете витрачати. Більш продуктивно підтримувати з людьми як дружні, так і ділові відносини. Спільна діяльність зближує людей. Тобто за рахунок бізнес-партнерства знайомі стають хорошими знайомими, а друзі - близькими друзями. Я сам практикую такий підхід до бізнесу і несу його в маси - наші члени клубу поєднують спільне дозвілля і ділові, партнерські відносини.

Брати чи віддавати? (Адам Грант)

Ще одна книга про успіх в сучасному світі. Але це трохи нестандартне розуміння успіху, тому що автор нам намагається донести те, що зараз більш успішний той, хто краще взаємодіє з іншими людьми, ніж той, хто більше працює або більше вміє. Тут важливо розставити для себе пріоритети: вам важливіше брати, тобто отримувати особисту вигоду від відносин з людиною, чи давати - допомагати іншим на шкоду власним інтересам. Я намагаюся дотримуватися золотої середини - це людина, яка "обмінює", так як вважаю, що давати і брати в рівній кількості - це найкоротший і найлегший шлях до побудови win-win взаємин.

Всі ці книги - про побудову міцних зв'язків написані психологами, соціологами, бізнес-консультантами та іншими експертами в сфері людських взаємин. У них розказані історії з життя людей, які за допомогою міцної системи зв'язків зі своїм оточенням змогли вийти на новий рівень бізнесу і саморозвитку.

"Свого часу ці книги допомогли мені зрозуміти психологію інших людей і знайти до них підхід, тому я рекомендую прочитати їх тим, хто хотів би краще зрозуміти, як розвивати свої відносини і соціальний капітал", - зазначає Сергій.

Сергій Гайдайчук (з особистого архіву)

Додамо, що нещодавно вийшла книга Сергія Гайдайчука "The Club. Мистецтво об'єднувати", яка являє собою практичний посібник для професійних менеджерів клубів і легкий гайд з побудови сильного оточення. У книзі детально описаний алгоритм створення і розвитку спільнот.

"Я останні 15 років займаюся створенням клубів і спільнот, одним словом - розвитком соціального капіталу, а також завжди шукаю відповіді на те, як за допомогою соціального капіталу можна сприяти змінам у суспільстві, запускати соціально важливі проекти. І оскільки конкретно вчитися цій справі було ніде - як розвивати клуби, як розвивати соціальний капітал і за допомогою цього змінювати світ - я отримував знання по шматочках з різних джерел", - коментує автор.