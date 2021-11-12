ru ua
Пт, 12 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Топ-10 книг, которые научат строить прочные деловые взаимоотношения

Новина українською →
Пятница 12 ноября 2021 14:37
Топ-10 книг, которые научат строить прочные деловые взаимоотношения Список книг о том, как наладить деловые отношения (коллаж Styler)
Автор: Styler

Многим украинцам сегодня важно знать, как правильно выстраивать отношения с другими людьми, будь-то сотрудники, клиенты или деловые партнеры. Но где учиться єтим навыкам? Один из способов, конечно же, это книги.

Сегодня основатель и президент CEO Club Ukraine Сергей Гайдайчук поделился с читателями Styler своими топ-10 книгами, которые помогут научиться строить прочные деловые взаимоотношения.

Никогда не ешьте в одиночку (Кейт Феррацци)

На первый взгляд кажется, что это очередная книга про силу связей. Но на самом деле это текст про безграничную силу нетворкинга, благодаря которому люди создают совместные проекты и поддерживают крепкие отношение не только в бизнесе, но и за его пределами.

Эта книга учит быть настойчивым и не терять оптимизма даже в те моменты, когда вы слышите отказ. Кроме того, автор говорит о том, насколько важно для построения крепких взаимоотношений поддерживать неформальное общение со своим окружением. Именно поэтому иногда более полезно пригласить кого-то не на официальный прием, а на ужин в небольшом кафе возле дома.

Теория каст и ролей (Алекс Крол)

Вся книга посвящена одной простой концепции: "Важно не то, ЧТО ты делаешь, важно, КАК ты это делаешь". В нашем мире существует определенная иерархия, и по мнению автора, смысл жизни заключается в том, чтобы постепенно переходя от одного уровня к другому, оказаться на вершине иерархии. Я же увидел для себя в этой книге другую, не менее важную мысль - о необходимости быть гибким. Умение адаптироваться под любую ситуацию и собеседника - это тот талант, который помогает выстраивать прочные связи в обществе.

Естественная история богатых (Ричард Коннифф)

В клубе мы объединяем людей, которые уже реализовали себя в бизнесе и теперь стремятся к самореализации в других направлениях. Каждый из них является лидером и экспертом в своей сфере деятельности. И книга Ричарда Конниффа учит нас понимать это. Автор считает, что "богачи" - это отдельный вид homo sapiens, которому нужен особый подход.

Очень интересно, что Коннифф дает как социальные и психологические, так исторические и генетические основания своих теорий. Как только ты осознаешь, что все люди разные между собой, ты меняешь свое отношение к ним в лучшую сторону: пытаешься найти индивидуальный подход - и тогда каждый чувствует себя особенным.

Сила других. Окружение определяет нас (Генри Клауд)

Человек часто сомневается в своих силах и способностях. Мы не всегда можем адекватно оценивать себя - в начале профессионального пути мы склонны недооценивать свои способности. Поэтому важно, чтобы рядом с нами был авторитетный человек, который уже чего-то добился в жизни. Именно это дает нам мотивацию двигаться дальше и часто даже делать больше своих сил. Я, кстати, очень активно использую эту методику и окружаю себя людьми, которые лучше и успешнее меня, ведь только так я могу развиваться и учиться чему-то новому.

Включаем обаяние по методике спецслужб (Джек Шафер, Марвин Карлинс)

Судя по названию, можно подумать, что эта книга для тех, кто хочет всем нравиться, производить только хорошее впечатление на собеседника и легко заводить новых друзей. Но если копнуть глубже, эта книга также научит вас фильтровать свое окружение.

Ее автор, бывший агент ФБР, умеет видеть людей насквозь, поэтому он может с точки зрения эксперта поделиться тем, как распознавать ложь и как понимать поведение других людей. Все эти навыки можно применять не только в бизнесе, например, для поисках новых бизнес-партнеров, но и в личной жизни - во время ужина с друзьями или при знакомстве с новыми сотрудниками.

Следующий уровень. Книга для тех, кто достиг своего потолка (Александр Кравцов)

Одна из ценностей, о которых я всегда говорю, - это постоянное развитие. Некоторым кажется, что если они уже достигли определенных высот, они могут остановиться и больше не стремится к покорению новых вершин. Это самое большое заблуждение в нашей жизни - как только ты остановишься, тебе обойдут, и ты уже не будешь лучшим. При этом, даже если человек продолжает стремиться к развитию, переход на новый уровень для него не всегда легкая задача. Сделать это в одиночку практически невозможно, и эта книга именно о том, как построить с людьми такие отношения, которые помогут обеим сторонам выйти на кардинально новый уровень и реализовать весь свой потенциал.

Психология влияния (Роберт Чалдини)

Эта книга основана на результатах научно обоснованных психологических исследований. Автор рассказывает нам о психологических экспериментах и их результатах, а мы, читатели, самостоятельно анализируем и делаем выводы об этих результатах. Конечно, автор дает свое объяснение каждому исследованию, но в то же время это объяснение настолько ненавязчиво, что не воспринимается, как истина, - все зависит от восприятия каждого отдельного читателя. Главное, что в этой книге можно найти действенные приемы и тактики манипуляции, которые помогут вам не попасть под влияние других людей.

Плутократы. Эпоха новых богачей и упадок всех остальных (Христя Фриланд)

Книга Христи Фриланд - это прежде всего про равенство и неравенство между бедными и богатыми. Кроме того, авторка вводит в свое повествование еще и исторический контекст. Мало просто понимать разницу между бедными и богатыми, важно увидеть эту разницу в историческом разрезе. Ведь сегодняшние "бедняки" живут намного лучше и имеют намного больше, чем "богачи" 200 лет назад, а богатство и бедность - очень относительные понятия.

Связи не главное. Главное - их качество (Томми Сполдинг)

Автор этой книги на собственном примере показывает нам, что жизнь может стать счастливее, а бизнес - успешнее, если наши партнеры, клиенты и коллеги будут в то же время нашими друзьями. Чем больше людей, с которыми вы вынуждены взаимодействовать, тем больше энергии вы будете тратить. Более продуктивно поддерживать с людьми как дружественные, так и деловые отношения. Совместная деятельность сближает людей. То есть за счет бизнес-партнерства знакомые становятся хорошими знакомыми, а друзья - близкими друзьями. Я сам практикую такой подход к бизнесу и несу его в массы - наши члены клуба совмещают совместный досуг и деловые, партнерские отношения.

Брать или отдавать? (Адам Грант)

Еще одна книга про успех в современном мире. Но это немного нестандартное понимание успеха, потому что автор нам пытается донести то, что сейчас более успешен тот, кто лучше взаимодействует с другими людьми, нежели тот, кто больше работает или больше умеет. Здесь важно расставить для себя приоритеты: вам важнее брать, то есть получать личную выгоду от отношений с человеком, или давать - помогать другим в ущерб собственным интересам. Я стараюсь придерживаться золотой середины - это человек "обменивающий", по скольку я считаю, что давать и брать в равном количестве - это кратчайший и самый легкий путь к построению win-win взаимоотношений.

Все эти книги - о построении прочных связей написаны психологами, социологами, бизнес-консультантами и другими экспертами в сфере человеческих взаимоотношений. В них рассказаны истории из жизни людей, которые при помощи прочной системы связей со своим окружением смогли выйти на новый уровень бизнеса и саморазвития.

"В свое время эти книги помогли мне понять психологию других людей и найти к ним подход, поэтому я рекомендую прочитать их тем, кто хотел бы лучше понять как развивать свои отношения и социальный капитал", - отмечает Сергей.

Топ-10 книг, которые научат строить прочные деловые взаимоотношения

Сергей Гайдайчук (из личного архива)

Добавим, что недавно вышла книга Сергея Гайдайчука "The Club. Искусство объединять", которая являет собой практическое пособие для профессиональных менеджеров клубов и легкий гайд по построению сильного окружения. В книге детально описан алгоритм создания и развития сообществ.

"Я последние 15 лет занимаюсь созданием клубов и сообществ, одним словом - развитием социального капитала, а также всегда ищу ответы на то, как при помощи социального капитала можно способствовать изменениям в обществе, запускать социально важные проекты. И поскольку конкретно учиться этому делу было негде - как развивать клубы, как развивать социальный капитал и при помощи этого менять мир - я получал знания по кусочкам с разных источников", - комментирует автор.

Также держите список лучших книг-антидепрессантов, которые помогут расслабиться.

Ранее были названы топ-4 книги, которые идеально подходят для прочтения осенними вечерами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рейтинг
LITE
Без фена и утюжка: топ-5 укладок на немытые волосы, которые выбирают звезды Голливуда
Без фена и утюжка: топ-5 укладок на немытые волосы, которые выбирают звезды Голливуда