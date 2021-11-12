Топ-10 книг, которые научат строить прочные деловые взаимоотношения

Многим украинцам сегодня важно знать, как правильно выстраивать отношения с другими людьми, будь-то сотрудники, клиенты или деловые партнеры. Но где учиться єтим навыкам? Один из способов, конечно же, это книги.

Никогда не ешьте в одиночку (Кейт Феррацци)

На первый взгляд кажется, что это очередная книга про силу связей. Но на самом деле это текст про безграничную силу нетворкинга, благодаря которому люди создают совместные проекты и поддерживают крепкие отношение не только в бизнесе, но и за его пределами.

Эта книга учит быть настойчивым и не терять оптимизма даже в те моменты, когда вы слышите отказ. Кроме того, автор говорит о том, насколько важно для построения крепких взаимоотношений поддерживать неформальное общение со своим окружением. Именно поэтому иногда более полезно пригласить кого-то не на официальный прием, а на ужин в небольшом кафе возле дома.

Теория каст и ролей (Алекс Крол)

Вся книга посвящена одной простой концепции: "Важно не то, ЧТО ты делаешь, важно, КАК ты это делаешь". В нашем мире существует определенная иерархия, и по мнению автора, смысл жизни заключается в том, чтобы постепенно переходя от одного уровня к другому, оказаться на вершине иерархии. Я же увидел для себя в этой книге другую, не менее важную мысль - о необходимости быть гибким. Умение адаптироваться под любую ситуацию и собеседника - это тот талант, который помогает выстраивать прочные связи в обществе.

Естественная история богатых (Ричард Коннифф)

В клубе мы объединяем людей, которые уже реализовали себя в бизнесе и теперь стремятся к самореализации в других направлениях. Каждый из них является лидером и экспертом в своей сфере деятельности. И книга Ричарда Конниффа учит нас понимать это. Автор считает, что "богачи" - это отдельный вид homo sapiens, которому нужен особый подход.

Очень интересно, что Коннифф дает как социальные и психологические, так исторические и генетические основания своих теорий. Как только ты осознаешь, что все люди разные между собой, ты меняешь свое отношение к ним в лучшую сторону: пытаешься найти индивидуальный подход - и тогда каждый чувствует себя особенным.

Сила других. Окружение определяет нас (Генри Клауд)

Человек часто сомневается в своих силах и способностях. Мы не всегда можем адекватно оценивать себя - в начале профессионального пути мы склонны недооценивать свои способности. Поэтому важно, чтобы рядом с нами был авторитетный человек, который уже чего-то добился в жизни. Именно это дает нам мотивацию двигаться дальше и часто даже делать больше своих сил. Я, кстати, очень активно использую эту методику и окружаю себя людьми, которые лучше и успешнее меня, ведь только так я могу развиваться и учиться чему-то новому.

Включаем обаяние по методике спецслужб (Джек Шафер, Марвин Карлинс)

Судя по названию, можно подумать, что эта книга для тех, кто хочет всем нравиться, производить только хорошее впечатление на собеседника и легко заводить новых друзей. Но если копнуть глубже, эта книга также научит вас фильтровать свое окружение.

Ее автор, бывший агент ФБР, умеет видеть людей насквозь, поэтому он может с точки зрения эксперта поделиться тем, как распознавать ложь и как понимать поведение других людей. Все эти навыки можно применять не только в бизнесе, например, для поисках новых бизнес-партнеров, но и в личной жизни - во время ужина с друзьями или при знакомстве с новыми сотрудниками.

Следующий уровень. Книга для тех, кто достиг своего потолка (Александр Кравцов)

Одна из ценностей, о которых я всегда говорю, - это постоянное развитие. Некоторым кажется, что если они уже достигли определенных высот, они могут остановиться и больше не стремится к покорению новых вершин. Это самое большое заблуждение в нашей жизни - как только ты остановишься, тебе обойдут, и ты уже не будешь лучшим. При этом, даже если человек продолжает стремиться к развитию, переход на новый уровень для него не всегда легкая задача. Сделать это в одиночку практически невозможно, и эта книга именно о том, как построить с людьми такие отношения, которые помогут обеим сторонам выйти на кардинально новый уровень и реализовать весь свой потенциал.

Психология влияния (Роберт Чалдини)

Эта книга основана на результатах научно обоснованных психологических исследований. Автор рассказывает нам о психологических экспериментах и их результатах, а мы, читатели, самостоятельно анализируем и делаем выводы об этих результатах. Конечно, автор дает свое объяснение каждому исследованию, но в то же время это объяснение настолько ненавязчиво, что не воспринимается, как истина, - все зависит от восприятия каждого отдельного читателя. Главное, что в этой книге можно найти действенные приемы и тактики манипуляции, которые помогут вам не попасть под влияние других людей.

Плутократы. Эпоха новых богачей и упадок всех остальных (Христя Фриланд)

Книга Христи Фриланд - это прежде всего про равенство и неравенство между бедными и богатыми. Кроме того, авторка вводит в свое повествование еще и исторический контекст. Мало просто понимать разницу между бедными и богатыми, важно увидеть эту разницу в историческом разрезе. Ведь сегодняшние "бедняки" живут намного лучше и имеют намного больше, чем "богачи" 200 лет назад, а богатство и бедность - очень относительные понятия.

Связи не главное. Главное - их качество (Томми Сполдинг)

Автор этой книги на собственном примере показывает нам, что жизнь может стать счастливее, а бизнес - успешнее, если наши партнеры, клиенты и коллеги будут в то же время нашими друзьями. Чем больше людей, с которыми вы вынуждены взаимодействовать, тем больше энергии вы будете тратить. Более продуктивно поддерживать с людьми как дружественные, так и деловые отношения. Совместная деятельность сближает людей. То есть за счет бизнес-партнерства знакомые становятся хорошими знакомыми, а друзья - близкими друзьями. Я сам практикую такой подход к бизнесу и несу его в массы - наши члены клуба совмещают совместный досуг и деловые, партнерские отношения.

Брать или отдавать? (Адам Грант)

Еще одна книга про успех в современном мире. Но это немного нестандартное понимание успеха, потому что автор нам пытается донести то, что сейчас более успешен тот, кто лучше взаимодействует с другими людьми, нежели тот, кто больше работает или больше умеет. Здесь важно расставить для себя приоритеты: вам важнее брать, то есть получать личную выгоду от отношений с человеком, или давать - помогать другим в ущерб собственным интересам. Я стараюсь придерживаться золотой середины - это человек "обменивающий", по скольку я считаю, что давать и брать в равном количестве - это кратчайший и самый легкий путь к построению win-win взаимоотношений.

Все эти книги - о построении прочных связей написаны психологами, социологами, бизнес-консультантами и другими экспертами в сфере человеческих взаимоотношений. В них рассказаны истории из жизни людей, которые при помощи прочной системы связей со своим окружением смогли выйти на новый уровень бизнеса и саморазвития.

"В свое время эти книги помогли мне понять психологию других людей и найти к ним подход, поэтому я рекомендую прочитать их тем, кто хотел бы лучше понять как развивать свои отношения и социальный капитал", - отмечает Сергей.

Сергей Гайдайчук (из личного архива)

Добавим, что недавно вышла книга Сергея Гайдайчука "The Club. Искусство объединять", которая являет собой практическое пособие для профессиональных менеджеров клубов и легкий гайд по построению сильного окружения. В книге детально описан алгоритм создания и развития сообществ.

"Я последние 15 лет занимаюсь созданием клубов и сообществ, одним словом - развитием социального капитала, а также всегда ищу ответы на то, как при помощи социального капитала можно способствовать изменениям в обществе, запускать социально важные проекты. И поскольку конкретно учиться этому делу было негде - как развивать клубы, как развивать социальный капитал и при помощи этого менять мир - я получал знания по кусочкам с разных источников", - комментирует автор.