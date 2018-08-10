"Ти вже зіграв за одну країну": Світоліна розповіла про зміну громадянства

Еліна зізналася, що в дитинстві, коли вона починала свою спортивну кар'єру, їй надходили пропозиції змінити громадянство
Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, чи зможе поміняти громадянство. Про це вона повідомила в інтерв'ю youtube-каналу "Отдушивдушу".
Тенісистка заявила, що не буде відмовлятися від українського громадянства, бо тоді не зможе брати участь у спортивних змаганнях.
"А зараз вже немає сенсу, і я точно не зміню громадянство. Адже в тенісі є правило, що якщо ти вже зіграв за одну країну, то за іншу країну на командному чемпіонаті світу, наприклад, ти вже не може зіграти", - говорить спортсменка.
Еліна зізналася, що в дитинстві, коли вона починала свою спортивну кар'єру, їй надходили пропозиції змінити громадянство.
"Коли мені було 11 чи 12 років, на самому початку кар'єри, мені пропонували прийняти громадянство Ізраїлю", - зазначила Світоліна.
Відео: Еліна Світоліна про зміну громадянства (youtube.com/ОТДУШИВДУШУ)
Раніше Еліна Світоліна на грі в матчі другого кола Відкритого чемпіонату Канади спробувала допомогти своїй суперниці, другій ракетці Румунії Михаелі Бузарнеску.
Еліна принесла суперниці пакет з льодом.
Також Світоліна отказалась виступати на змаганнях в Росії.
Нагадаємо, Світоліна прийшла на вечірку перед Вімблдоном в елегантній сукні.
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