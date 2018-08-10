"Ты уже сыграл за одну страну": Свитолина рассказала о смене гражданства

Фото: Элина Свитолина (УНИАН)

Элина призналась, что в детстве, когда она начинала свою спортивную карьеру, ей поступали предложения сменить гражданство

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, сможет ли поменять гражданство. Об этом она сообщила в интервью youtube-каналу "Отдушивдушу".

Теннисистка заявила, что не будет отказываться от украинского гражданства, потому что тогда не сможет принимать участие в спортивных соревнованиях.

"А сейчас уже нет смысла, и я точно не поменяю гражданство. Ведь в теннисе есть правило, что если ты уже сыграл за одну страну, то за другую страну на командном чемпионате мира, например, ты уже не может сыграть", - говорит спортсменка.

Элина призналась, что в детстве, когда она начинала свою спортивную карьеру, ей поступали предложения сменить гражданство.

"Когда мне было 11 или 12 лет, в самом начале карьеры, мне предлагали принять гражданство Израиля", - отметила Свитолина.

Видео: Элина Свитолина о смене гражданства (youtube.com/ОТДУШИВДУШУ)

Ранее Элина Свитолина на игре в матче второго круга Открытого чемпионата Канады попыталась помочь своей сопернице, второй ракетке Румынии Михаэле Бузарнеску.

Элина принесла сопернице пакет со льдом.

Также Свитолина отказалась выступать на соревнованиях в России.

Напомним, как Свитолина пришла на вечеринку перед Уимблдоном в элегантном платье.

Что вы не знали о лучшей теннисистке Украины