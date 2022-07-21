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"У нас війна, а ти гуляєш Парижем": українську модель осудили за те, що у неї все добре

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Четвер 21 липня 2022 19:14
"У нас війна, а ти гуляєш Парижем": українську модель осудили за те, що у неї все добре Модель Катя Свинарчук зараз перебуває у Парижі (фото: instagram.com/kitty.sv)
Автор: Дмитрий Войналович

Українська модель Катя Свинарчук, яка після 24 лютого виїхала у Францію, зіштовхується з хейтом у соціальних мережах з боку юзерів, які дорікають їй у тому, що "в неї все добре".

Про це учасниця третього сезону проєкту Супермодель по-українськи розповіла у діджитал-проекті "Предметка. Переселенці".

Чому осуджують модель?

Дівчина зараз вона знаходиться в Парижі, знайшла там квартиру й роботу, і в цілому почувається досить комфортно.

Але те, що вона виставляє фото з ресторанів та на фоні Ейфелевої вежі, подобається далеко не всім її підписникам.

&quot;У нас війна, а ти гуляєш Парижем&quot;: українську модель осудили за те, що у неї все добре

&quot;У нас війна, а ти гуляєш Парижем&quot;: українську модель осудили за те, що у неї все добре&quot;У нас війна, а ти гуляєш Парижем&quot;: українську модель осудили за те, що у неї все добре

Катя Свинарчук перебуває у Парижі (фото: instagram.com/kitty.sv)

"Коли люди зараз виїжджають за кордон, починають просто фотографувати Париж або інше місто, прогулянки, кафе, одразу з’являються хейтери, які пишуть: "Гей, у нас війна, а ти там гуляєш", - ділиться Катя.

При цьому дівчина каже, що з часів телезйомок навчилася не звертати увагу на хейтерів.

"У мене є друг, у якого спеціальність - розмінування територій. Він військовий, зараз у Києві. Я виставляю контент з Парижа в Instagram і питаю в нього: "Андрію, як?" А він дуже радий, що в мене все добре: "Ти знаєш, адекватні люди, якщо їм неприємно це бачити, просто прогорнуть сторіс або відпишуться. А ті, кому це приємно - бачити щось не про війну - будуть стежити й надалі". Мені навіть писали: "Дякую, що ти виставляєш контент, який трошки відволікає від ситуації". Тому я не збираюся вибачатись, бо так відчуваю", - говорить Свинарчук.

&quot;У нас війна, а ти гуляєш Парижем&quot;: українську модель осудили за те, що у неї все добре

Катя Свинарчук (фото: instagram.com/kitty.sv)

Також вона не розуміє людей, які не вміють радіти за інших.

"В Instagram я не суперблогер, свої історії публікую двічі на добу, кілька днів можу взагалі нічого не виставляти. У мене навіть були суперечки зі знайомими, які питали, чому я нічого не публікую [про війну]… Але це моє життя, не ваше! Не потрібно нікого судити. Хтось може подивитися це наше інтерв’ю і подумати: "Блін, у неї все добре!", - каже дівчина.

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&quot;У нас війна, а ти гуляєш Парижем&quot;: українську модель осудили за те, що у неї все добре

Катя Свинарчук (фото: instagram.com/kitty.sv)

"Дуже велика проблема людей: вони не вміють радіти за інших, за тих, у кого все добре. Ти знаєш, ці шість днів у березні, які я залишалася в Чернівцях, мені жилося дуже важко, у мене був складний емоційний стан… І я приїхала в Париж..." - зі сльозами на очах додає Катя.

Зараз модель дуже щаслива, що в неї все добре і дуже хоче, щоб інші люди "теж могли радіти за тих, у кого все добре".

"Не хочу, щоб мене судили за те, що в мене все добре", - резюмувала вона.

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