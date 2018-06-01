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Українські діти зобразили політиків у своїх малюнках: журналісти додали фотошоп

STYLERLIFE        01.06.2018 - 14:51
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook

Журналісти провели художній експеримент

Журналісти ТСН провели експеримент і попросили дітей намалювати на папері українських політиків. Деякі портрети вийшли дуже милими і дизайнери видання попрацювали над ними в фотошопі.

На гіфці зображені президент України Петро Порошенко, генпрокурор Юрій Луценко, Юлія Тимошенко, Андрій Парубій, Арсеній Яценюк.

Відео: Політики очима дітей (tsn.ua)

Скріншот (tsn.ua)

 

via GIPHY

 

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

Як раніше повідомляв Styler, український журналіст Михайло Ткач розкритикував заяву прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган про так званому списку "зрадофилов", які розкритикували владу за "смерть" Аркадія Бабченко.

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Теги: политики
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