Українські діти зобразили політиків у своїх малюнках: журналісти додали фотошоп

Журналісти провели художній експеримент
Журналісти ТСН провели експеримент і попросили дітей намалювати на папері українських політиків. Деякі портрети вийшли дуже милими і дизайнери видання попрацювали над ними в фотошопі.
На гіфці зображені президент України Петро Порошенко, генпрокурор Юрій Луценко, Юлія Тимошенко, Андрій Парубій, Арсеній Яценюк.
Відео: Політики очима дітей (tsn.ua)
Скріншот (tsn.ua)
Як раніше повідомляв Styler, український журналіст Михайло Ткач розкритикував заяву прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган про так званому списку "зрадофилов", які розкритикували владу за "смерть" Аркадія Бабченко.