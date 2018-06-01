Украинские дети изобразили политиков в своих рисунках: журналисты добавили фотошоп

Журналисты провели художественный эксперимент
Журналисты ТСН провели эксперимент и попросили детей нарисовать на бумаге украинских политиков. Некоторые портреты получились очень милыми и дизайнеры издания поработали над ними в фотошопе.
На гифках изображены президент Украины Петр Порошенко, генпрокурор Юрий Луценко, Юлия Тимошенко, Андрей Парубий, Арсений Яценюк.
Видео: Политики глазами детей (tsn.ua)
Скриншот (tsn.ua)
Как ранее сообщал Styler, украинский журналист Михаил Ткач раскритиковал заявление пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган о так называемом списке "зрадофилов", которые раскритиковали власть за "смерть" Аркадия Бабченко.