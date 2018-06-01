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Украинские дети изобразили политиков в своих рисунках: журналисты добавили фотошоп

STYLERLIFE        01.06.2018 - 14:51
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook

Журналисты провели художественный эксперимент

Журналисты ТСН провели эксперимент и попросили детей нарисовать на бумаге украинских политиков. Некоторые портреты получились очень милыми и дизайнеры издания поработали над ними в фотошопе.

На гифках изображены президент Украины Петр Порошенко, генпрокурор Юрий Луценко, Юлия Тимошенко, Андрей Парубий, Арсений Яценюк.

Видео: Политики глазами детей (tsn.ua)

Скриншот (tsn.ua)

 

via GIPHY

 

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

Как ранее сообщал Styler, украинский журналист Михаил Ткач раскритиковал заявление пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган о так называемом списке "зрадофилов", которые раскритиковали власть за "смерть" Аркадия Бабченко. 

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Теги: политики
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