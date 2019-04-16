Невдало пожартував: ведучий розгнівав мережу постом про пожежу в Нотр-Дамі

Пожежа в Соборі Паризької Богоматері стала об'єктом для жартів з боку Тараса Березовця. Так, відомий журналіст пов'язав загоряння собору з візитом Володимира Зеленського до Франції. Про це він висловився на своїй Facebook-сторінці, що викликало бурхливу реакцію мережі.

Політтехнолог і журналіст написав, що французам пощастило, що після візиту Зеленського до Макрона згорів усього лише Нотр-Дам де Парі, а міг би згоріти і Єлисейський палац.

Пожежа в Соборі Богоматері в Парижі - Березовець оскандалився заявою (скрін: facebook.com/taras.berezovets)

Користувачі мережі вибухнули гнівними коментарями на адресу телеведучого, звинувативши його в тому, що він переходить всякі рамки. І жарти над національною і загальносвітовою трагедією від втрати 850-річного пам'ятника архітектури зовсім недоречні.

"З такими жартами потрібно підтримувати іншого кандидата", - написала Ольга Мещерякова.

"Березовець, після такого посту жодна поважаюча себе людина не подасть тобі руку. Причому не залежно від політичних уподобань. Є речі, про які не жартують. У політичних баталіях ви давно перейшли кордони, тепер ти переступаєш через людські та культурні. Ти дно, відображення своєї команди", - висловився Ерік Король.

"Тарас, від вас є користь. Ви приклад для дітей, яким дол***бом не варто бути", - прокоментував Олексій Віталійович.

"Сподіваюся, завтра зранку вас довічно оголосять персоною нон-грата в ЄС і більше ніхто ніколи не подасть вам руки в пристойному суспільстві. Ви просто ганьба України", - написав Дмитро Нестеченко.

"Попіл Нотрдама - це навіть не національна трагедія Франції, це культурна катастрофа світового масштабу! Тарас Березовець - ваше місце в хліві серед свиней!" - гнівно висловився Павло Гриньов.

"Добре, що ви це написали. Таким людям необхідно давати висловитися, не зупиняти, щоб їх обличчя було видно", - написала Natali Gray.

А посол Франції в Україні Ізабель Дюмон відреагувала на невдалий жарт політтехнолога і ведучого телеканалу "Прямий", написавши "Як вам не соромно?! Ганьба!"

Пожежа в Соборі Богоматері в Парижі - Березовець оскандалився заявою (пост: twitter.com/isabelledumont)

Пізніше Тарас Березовець спробував виправдатися за свій невдалий жарт, пославшись на три головні принципи Французької революції - "свободу, рівність і братерство", а також на видання Charlie Hebdo, яке кілька років тому стало мішенню терористичної атаки через свої неоднозначні публікації.

"Я не мав наміру образити нічиї почуття і приношу свої вибачення всім, кого образив мій невдалий жарт. Собор в моєму пості був всього лише невдалою метафорою і тому я видаляю свій неоднозначний жарт з минулого поста", - написав Березовець.

Раніше ми публікували фото наслідків пожежі в Нотр-Дам де Парі, зроблені з висоти пташиного польоту, а також фото і відео жахливої трагедії, яка знищила світову історичну цінність.