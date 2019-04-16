Неудачно пошутил: ведущий разгневал сеть постом про пожар в Нотр-Даме

Пожар в Соборе Парижской Богоматери стал объектом для шуток со стороны Тараса Березовца. Так, известный журналист связал возгорание собора с визитом Владимира Зеленского во Францию. Об этом он высказался на своей Facebook-странице, что вызвало бурную реакцию сети.

Политтехнолог и журналист написал, что французам повезло, что после визита Зеленского к Макрону сгорел всего лишь Нотр-Дам де Пари, а мог бы сгореть и Елисейский дворец.

Пожар в Соборе Богоматери в Париже - Березовец оскандалился заявлением (скрин: facebook.com/taras.berezovets)

Пользователи сети разразились гневными комментариями в адрес телеведущего, обвинив его в том, что он переходит всякие рамки. И шутки над национальной и общемировой трагедией от потери 850-летнего памятника архитектуры совсем неуместны.

"С такими шутками нужно поддерживать другого кандидата", - написала Ольга Мещерякова.

"Березовец, после такого поста ни один уважающий себя человек не подаст тебе руку. Причем независимо от политических предпочтений. Есть, вещи о которых не шутят. В политических баталиях вы давно перешли границы, теперь ты переступаешь через человеческие и культурные. Ты дно, отображение своей команды", - высказался Эрик Король.

"Тарас, вы не бесполезны. Вы пример для детей, каким дол***бом не стоит быть", - прокомментировал Алексей Витальевич.

"Надеюсь, завтра с утра вас пожизненно объявят персоной нон-грата в ЕС и больше никто никогда не подаст вам руки в приличном обществе. Вы просто позор Украины", - написал Дмитрий Нестеченко.

"Пепел Нотрдама - это даже не национальная трагедия Франции, это культурная катастрофа мирового масштаба! Тарас Березовец - ваше место в хлеву среди свиней!" - гневно высказался Павел Гринев.

"Хорошо, что вы это написали. Таким людям необходимо давать высказаться, не останавливать, чтобы их лицо было видно", - написала Natali Gray.

А посол Франции в Украине Изабель Дюмон отреагировала на неудачную шутку политтехнолога и ведущего телеканала "Прямий", написав "Как вам не стыдно?! Позор!"

Пожар в Соборе Богоматери в Париже - Березовец оскандалился заявлением (пост: twitter.com/isabelledumont)

Позже Тарас Березовец попытался оправдаться за свою неудачную шутку, сославшись на три главных принципа Французской революции - "свободу, равенство и братство", а также на издание Charlie Hebdo, которое несколько лет назад стало мишенью террористической атаки из-за своих неоднозначных публикаций.

"Я не имел намерения обидеть ничьи чувства и приношу свои извинения всем, кого оскорбила моя неудачная шутка. Собор в моем посте был всего лишь неудачной метафорой и поэтому я удаляю свою неоднозначную шутку из прошлого поста", - написал Березовец.

Ранее мы публиковали фото последствий пожара в Нотр-Дам де Пари, сделанные с высоты птичьего полета, а также фото и видео ужасающей трагедии, уничтожившей мировую историческую ценность.