Неудачно пошутил: ведущий разгневал сеть постом про пожар в Нотр-Даме

Пожар в Нотр-Дам де Пари стал национальной и мировой трагедией
Пожар в Соборе Парижской Богоматери стал объектом для шуток со стороны Тараса Березовца. Так, известный журналист связал возгорание собора с визитом Владимира Зеленского во Францию. Об этом он высказался на своей Facebook-странице, что вызвало бурную реакцию сети.
Политтехнолог и журналист написал, что французам повезло, что после визита Зеленского к Макрону сгорел всего лишь Нотр-Дам де Пари, а мог бы сгореть и Елисейский дворец.
Пожар в Соборе Богоматери в Париже - Березовец оскандалился заявлением (скрин: facebook.com/taras.berezovets)
Пользователи сети разразились гневными комментариями в адрес телеведущего, обвинив его в том, что он переходит всякие рамки. И шутки над национальной и общемировой трагедией от потери 850-летнего памятника архитектуры совсем неуместны.
А посол Франции в Украине Изабель Дюмон отреагировала на неудачную шутку политтехнолога и ведущего телеканала "Прямий", написав "Как вам не стыдно?! Позор!"
Пожар в Соборе Богоматери в Париже - Березовец оскандалился заявлением (пост: twitter.com/isabelledumont)
Позже Тарас Березовец попытался оправдаться за свою неудачную шутку, сославшись на три главных принципа Французской революции - "свободу, равенство и братство", а также на издание Charlie Hebdo, которое несколько лет назад стало мишенью террористической атаки из-за своих неоднозначных публикаций.
"Я не имел намерения обидеть ничьи чувства и приношу свои извинения всем, кого оскорбила моя неудачная шутка. Собор в моем посте был всего лишь неудачной метафорой и поэтому я удаляю свою неоднозначную шутку из прошлого поста", - написал Березовец.
Ранее мы публиковали фото последствий пожара в Нотр-Дам де Пари, сделанные с высоты птичьего полета, а также фото и видео ужасающей трагедии, уничтожившей мировую историческую ценность.