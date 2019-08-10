Українців чекають неприємності: що відбувається з доларом

Курс долара (фото: колаж РБК-Україна)

Курс долара поступово падає

10 серпня курс долара в Україні опустився на 10 копійок. Дані банківських установ говорять про те, що середній курс гривні до американської валюти в продажі був встановлений на рівні 25,40 грн / $.

Однак середній курс продажу євро в банках впав на 15 копійок і склав 28,15 грн / €. Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на позначці 25,09 грн / $.

Звідси випливає, що 9 серпня американська валюта була дорожче на 22 копійки. Курс гривні по відношенню до євро НБУ встановив на рівні 28,09 грн / € - валюта подешевшала на 25 копійок.

Курс долара 10 серпня (фото: Юлія Березовська / прес-офіс НБУ)

У банку України курси долара і євро до гривні формуються як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день.

В цілому, в серпні різких стрибків курсу експерти не прогнозують. За словами аналітиків, найближчим часом долар може вирости до 26 грн, а восени - до 27-28 грн. Неприємна новина полягає в тому, що стабільне зростання курсу долара навряд чи почнеться з перших чисел серпня.

Раніше ми писали, що офіційний курс долара також наближається до психологічної позначки.

Нагадаємо, що курс долара на міжбанку впав нижче 25 гривень.