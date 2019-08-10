ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українців чекають неприємності: що відбувається з доларом

STYLERЖиття    10.08.2019 - 13:42
Українців чекають неприємності: що відбувається з доларом
Курс долара (фото: колаж РБК-Україна)

Курс долара поступово падає

10 серпня курс долара в Україні опустився на 10 копійок. Дані банківських установ говорять про те, що середній курс гривні до американської валюти в продажі був встановлений на рівні 25,40 грн / $.

Однак середній курс продажу євро в банках впав на 15 копійок і склав 28,15 грн / €. Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на позначці 25,09 грн / $.

Звідси випливає, що 9 серпня американська валюта була дорожче на 22 копійки. Курс гривні по відношенню до євро НБУ встановив на рівні 28,09 грн / € - валюта подешевшала на 25 копійок.

Українців чекають неприємності: що відбувається з доларомКурс долара 10 серпня (фото: Юлія Березовська / прес-офіс НБУ)

У банку України курси долара і євро до гривні формуються як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день.

В цілому, в серпні різких стрибків курсу експерти не прогнозують. За словами аналітиків, найближчим часом долар може вирости до 26 грн, а восени - до 27-28 грн. Неприємна новина полягає в тому, що стабільне зростання курсу долара навряд чи почнеться з перших чисел серпня.

Раніше ми писали, що офіційний курс долара також наближається до психологічної позначки.

Нагадаємо, що курс долара на міжбанку впав нижче 25 гривень.

Трамп не планує занижувати курс долара Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку
Новини України Курс долара
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся