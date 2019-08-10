Украинцев ожидают неприятности: что происходит с долларом

Курс доллара (фото: коллаж РБК-Украина)

Курс доллара постепенно падает

10 августа курс доллара в Украине опустился на 10 копеек. Данные банковских учреждений говорят о том, что средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 25,40 грн/$.

Однако средний курс продажи евро в банках упал на 15 копеек и составил 28,15 грн/€. Нацбанк установил официальный курс гривни к доллару на отметке 25,09 грн/$.

Отсюда следует, что 9 августа американская валюта была дороже на 22 копейки. Курс гривны по отношению к евро НБУ установил на уровне 28,09 грн/€ - валюта подешевела на 25 копеек.

Курс доллара 10 августа (фото: Юлия Березовская/пресс-офис НБУ)

В банке Украины курсы доллара и евро к гривне формируются как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день.

В целом, в августе резких скачков курса эксперты не прогнозируют. По словам аналитиков, в ближайшее время доллар может вырасти до 26 грн, а осенью - до 27-28 грн. Неприятная новость состоит в том, что стабильный рост курса доллара вряд ли начнется с первых чисел августа.

Ранее мы писали, что официальный курс доллара также приближается к психологической отметке.

Напомним, что курс доллара на межбанке упал ниже 25 гривен.