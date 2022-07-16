В Україну йде похолодання: синоптик вказала, де пройдуть дощі з грозами

Погода в Україні 17 липня, у неділю, зміниться на кілька градусів. У столиці з'являться хмари, можливий дощ.

Де пройдуть дощі 17 липня

17 липня дощі, подекуди з грозами, пройдуть у північних, центральних областях. У західних опади можливі лише на Волині та Рівненщині.



У південній частині України та на Сході буде переважно сухо. Температура повітря в неділю очікується різноманітною. На півдні та південному сході буде спекотно, +26 +31 градус.

У північних областях - похолодає, стовпчики термометрів показуватимуть від +18 до +22 градусів.

На решті території України 17 липня вдень передбачається +20 +26 градусів.

Синоптик попередила, що на Заході й півночі 17 липня західний вітер буде часом посилюватися до 15-20 метрів в секунду.

За словами експерта, завтрашнє похолодання в північній частині очікується короткочасним.

"Прийдешній тиждень обіцяє бути теплим, а в південній частині, на сході, в більшості центральних областей і на Закарпатті нас чекатиме спека - цілком нормальне явище для липня", - повідомила Діденко.

Погода у Києві 17 липня

У столиці в неділю пройде дощ, вірогідні грози і похолодання на кілька градусів.

"Вдень буде близько +19 +20 градусів проти сьогоднішніх очікуваних +23, +24 градусів. Плюс ще й вітер завтра може посилитися відчутно, очікується західний напрямок", - резюмувала Діденко.