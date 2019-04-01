"Укрлендфармінг" Бахматюка інвестує в розвиток культури на селі понад 400 тис. гривень

Бахматюк інвестує в розвиток культури села

Група компаній буде реконструювати клуби і піднімати сільську культуру

"Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка, найбільший за обсягом земельного банку аграрний холдинг України, інвестує понад 400 тис. гривень у розвиток культури на селі в Херсонській, Полтавській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.

Група компаній "Укрлендфармінг" як соціально відповідальне підприємство багато років активно займається питанням підтримки та розвитку культури на території тих 600 сільських рад та ОТГ, де присутні її підрозділи. Відновлення сільських клубів - один з напрямків такої допомоги.

Наприклад, "ЮТС-Агропродукт", підприємство групи компаній, приєдналося до реконструкції клубу в селищі Дорожнє Бериславського району Херсонської області. Загальний кошторис будівельних робіт по відновленню склав 9,4 млн гривень.

Відродження сільського клубу

"Рівень життя в країні починається з рівня життя на селі. Сільські жителі становлять найбільшу частку трудових мігрантів, тому що хочуть кращого життя. І якщо ми хочемо зупинити трудову міграцію, то нам потрібно розвивати українське село, - упевнений голова ради селища Дорожнє Віктор Доля. - У містах є розважальні центри, молодь має доступ до творчих і музичних гуртків. Осередком культури у селі є клуб, і саме тут відбуваються основні культурні події. "Укрлендфармінг" допомагає нам відновлювати роботу клубу і розширювати його можливості - тепер тут будуть також спортивний та дитячий ігровий майданчики".

Директор підприємства "ЮТС-Агропродукт" Володимир Яровий зазначив: "Існує чітка тенденція - чим більше розвинене село, тим більше людей залишаються в ньому жити і працювати. Нам як агропідприємству, яке дбає про добробут мешканців сіл, приємно усвідомлювати, що ми долучаємося до відновлення клубу як центру культурного життя на селі".

У цілому "Укрлендфармінг" реалізовує подібні проекти з підтримки сільських будинків по всій Україні - це і відновлення приміщень, закупівля сценічних костюмів для творчих колективів та опалювального обладнання, ремонт сільських бібліотек і т. д.

Група компаній "Укрлендфармінг" - один з найбільших європейських виробників сільськогосподарської продукції, неодноразово відзначений у різних рейтингах як інноваційна компанія і один з кращих роботодавців України. На 400 підприємствах Укрлендфармінг у 600 населених пунктах України працює близько 30 тис. осіб. Агрохолдинг експортує свою продукцію в 40 країн світу і є одним з найбільших платників податків України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що ТОП-9 українських компаній-експортерів курячого яйця очолив "Авангард" Бахматюка.