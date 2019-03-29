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Ви з глузду з'їхали? Добкін знову нарвався на гнів в мережі

STYLERЖиття    29.03.2019 - 10:02
Ви з глузду з'їхали? Добкін знову нарвався на гнів в мережі
Михайло Добкін (фото: УНІАН)

Михайло Добкін опублікував пост, який викликав скандал

Михайло Добкін в черговий раз нарвався на критику в мережі. Цього разу причиною невдоволення українців став "ностальгічний" пост народного депутата в Instagram.

На фото, яке колишній соратник Віктора Януковича показав в мережі, він звітує перед президентом-втікачем і екс-главою Кабміну Миколою Азаровим.

"Ті часи, коли ще не було гіперлупа і за виконану роботу треба було звітувати", - написав Добкін, який не так давно оскандалився в Амстердамі.

Ви з глузду з'їхали? Добкін знову нарвався на гнів в мережі

Михайло Добкін в оточенні Януковича і Азарова (фото: instagram.com/dobkinmm)

Це фото викликало негативну реакцію у багатьох українців, які відкрито заявляють про те, що не поділяють ностальгію нардепа по тим часам, коли країною правили злодії і бандити.

  • То, можливо, до них переїдете в Росію і разом житемете?
  • Люди, ну не можна бути такими неадекватами. Який Янукович? Який Азаров? Ви з глузду з'їхали? Це перші злодії в країні, їм плювати було на вас, плювати на будь-які моральні цінності. Якби ці люди були зараз у владі - ми були б під кац*пами, які в житті і вміють що завойовувати і ламати. Ламати не тільки міста і села, ламати життя. Стежили б зараз за кожним сказаним словом, щоб вас за мем в інтернеті не посадили. Це ж жах, як таких, як ви, Земля носить? Купка терпил, які готові віддати все на самоплив злодіям, і які не готові допомагати піднімати країну, а сидіти на дивані і варнякати під ніс, мовляв, всі виродки, от би повернути Януковича з його доларом по 8... Ось як можна не розуміти, не бачити, що ці люди - бандити? Як? Та якби був зараз Янукович, не тільки Крим кац*пським був, уся Україна була під ними. Як можна бути такими сліпими? Добре, що вас однодумців мало, а то було б зараз правління царя.
  • У вас було стільки можливостей зробити нашу країну кращою... Вся вертикаль влади була у вас.

Правда, є деякі користувачі, які вважають, що за Януковича і уряд Азарова життя в Україні було кращим.

Раніше ми писали про те, що Добкін грубо вилаявся матом у прямому ефірі.

Знову нанюхався? Добкін оскандалився в Амстердамі Опудало у білих шкарпетках: Добкін грубо вилаявся матом у прямому ефірі (відео)
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