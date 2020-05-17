Помер легендарний радянський хокеїст Юрій Гомоляко: грав разом з Харламовим

Траурна свічка (фото: pixabay.com)

Помер легендарний хокеїст Юрій Гомоляко

Легенда радянського хокею Юрій Гомоляко пішов з життя у віці 73 років. У 1968-1969 роки Гомоляко грав за чебаркульську "Звезду", тоді його партнерами були легендарні Валерій Харламов та Олександр Гусєв. При цьому Гомоляко грав з ними в одній ланці.

Після цього спортсмен перейшов у уфимський "Салават Юлаев", де провів вісім сезонів. В Уфі також почав грати його син Сергій Гомоляко. Гомоляко-старшого запросили працювати тренером в челябінській школі вищої спортивної майстерності, коли його синові виповнилося 15 років. Таким чином сім'я повернулася в Челябінськ.

Юрій Гомоляко (фото: ХК "Трактор")

Варто зазначити, що Юрій Гомоляко починав свою хокейну кар'єру в челябінському клубі "Восход", в якому він грав разом з Володимиром Шабуніним та Анатолієм Каратаєвим у заслуженого тренера СРСР Сергія Захватова.

"Вранці 16 травня не стало Юрія Петровича Гомоляко – челябінського хокеїста і тренера, батька Сергія Гомоляко. Хокейний клуб "Трактор" висловлює свої щирі співчуття родині, родичам і друзям Юрія Петровича. Ми сумуємо разом з вами", - повідомляє пресслужба ХК "Трактор".

Нагадаємо, що в Лос-Анжелесі помер легендарний актор з "Друзів" Фред Віллард у віці 86 років. Комедійний актор помер з природних причин.

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Автор: Іван Романенко