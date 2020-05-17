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Умер легендарный советский хоккеист Юрий Гомоляко: играл вместе с Харламовым

STYLERЖизнь    17.05.2020 - 22:36
Умер легендарный советский хоккеист Юрий Гомоляко: играл вместе с Харламовым
Траурная свеча (фото: pixabay.com)

Скончался легендарный хоккеист Юрий Гомоляко

Легенда советского хоккея Юрий Гомоляко ушел из жизни в возрасте 73 лет. В 1968-1969 года Гомоляко играл за чебаркульскую "Звезду", тогда его партнерами были легендарные Валерий Харламов и Александр Гусев. При этом Гомоляко играл с ними в одном звене.

После этого спортсмен перешел в уфимский "Салават Юлаев", где провел восемь сезонов. В Уфе начал также играть его сын Сергей Гомоляко. Гомоляко-старшего пригласили работать тренером в челябинской школе высшего спортивного мастерства, когда его сыну исполнилось 15 лет. Таким образом семья вернулась в Челябинск.

Умер легендарный советский хоккеист Юрий Гомоляко: играл вместе с Харламовым

Юрий Гомоляко (фото: ХК "Трактор")

Стоит отметить, что Юрий Гомоляко начинал свою хоккейную карьеру в челябинском клубе "Восход", в котором он играл вместе с Владимиром Шабуниным и Анатолием Картаевым у заслуженного тренера СССР Сергея Захватова.

"Утром 16 мая не стало Юрия Петровича Гомоляко – челябинского хоккеиста и тренера, отца Сергея Гомоляко. Хоккейный клуб "Трактор" выражает свои глубочайшие соболезнования семье, родственникам и друзьям Юрия Петровича. Мы скорбим вместе с вами", - сообщает пресс-служба ХК "Трактор".

Напомним, что в Лос-Анжелесе умер легендарный актер из "Друзей" Фред Уиллард в возрасте 86 лет. Комедийный актер скончался по естественным причинам.

Ранее сообщалось о том, что ушел из жизни легендарный музыкант Литл Ричард, который считается одним из отцов-основателей рок-н-ролла.

Автор: Иван Романенко

Теги Новости Украины хоккейпреступления
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