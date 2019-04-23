Навіть жахом не назвеш: Укрзалізниця потрапила в новий скандал

Укрзалізниця знову в центрі скандалу. На цей раз неприємний інцидент стався в потязі "Херсон-Львів" під номером 109/110, в якому проїхалася автор гнівного поста в Facebook Галина Ляшевська. Жінка розповіла про жахливі умови в вагоні поїзда.

Вона підкреслила, що рідко їздить поїздами, тому зміни помічає відразу. За її словами, у поїздах стало гірше. У конкретно її поїзді туалет знаходився в жахливому стані з відповідним запахом.

Крім того, двері були підв'язані ганчіркою. Це зробили для того, щоб вони не стукали. При цьому у вагоні поїзди перебували затерті сидіння і килими. На вікнах висіли старі фіранки. На весь вагон всього було дві розетки по 50 вольт.

Укрзалізниця потрапила в скандал (фото: facebook.com/lyashevskaya.galina)

Жінка підкреслила, що глава Укрзалізниці щомісячно отримує 900 тисяч гривень, і ці гроші можна було б пустити на ремонт пересувного складу.

"Мені набридло, що мене в цій країні вважають бидлом, пропонуючи на продаж от такі умови поїздок. Сідаючи в українські поїзди, я молюся, щоб доля розгорнула деякі жирні пики так, щоб вони до кінця своїх днів їздили в цих вагонах і безвилазно сиділи в тих туалетах", - написала Галина.

Користувачі мережі також прокоментували її пост.

Сфотографуйте це ж через 5 років;

Гірше львівського тільки Херсон-Харків;

Поїзд 102 нічим не краще! Купе і ніякого комфорту! Пил, запах, протяги... два дні після поїздки в почуття приходила в прямому сенсі;

Це навіть жахом не назвеш! От чимось подібним два роки тому я добиралася в Кривий Ріг. Навіть трохи пристойніше було, але все ж надовго відбило бажання користуватися ЗД транспортом! Краще за кермом ниви і по полю, ніж ось таким жахом! Для здоров'я та психологічного і фізичного набагато безпечніше!

Так це готовий склад для зняття фільму жахів! Жодної декорації не потрібно!

Нагадаємо, що в поїзді "Київ-Херсон" сталося ЧП. Пасажири відчули, що їх вагон почав наповнюватися димом.

Раніше повідомлялося про те, що Укрзалізниця потрапив у гучний скандал через того, що купувала російські деталі за завищеними цінами.