Весна наступає за швидко: в Україні прогнозують аномальну спеку

Погода в Україні 8 квітня 2019 буде дуже теплою, в деяких областях очікуються незначні опади. Максимальний рівень тепла досягне позначки +22 градуси в Закарпатській області. Небо буде сонячним з мінливою хмарністю.

За даними синоптиків Укргідрометцентру, середня денна температура по країні буде схожою – від +14 до +18 градусів тепла. Синоптики прогнозують аномальну спеку в Закарпатській області, де рівень тепла максимально наблизитися до рекордної історичної позначки у +25,6 градусів - завтра очікується до +22 градусів. У нічний час доби рівень тепла по всій країні опуститься до позначки +3... +8 градусів.

Погода протягом усього дня буде ясною, на небосхилі, правда, будуть з'являтися і хмари. В Одеській, Вінницькій, Черкаській та Закарпатській областях можуть випасти невеликі опади. Вітер буде дути з південно-сходу, а це означає, що рівень тепла буде тільки підвищуватися.

Погода в Україні 8 квітня 2019 (фото: pixabay.com)

В Укргідрометцентрі також попередили про високу небезпеку сніголавинних ситуацій.

"7-8 квітня, у зв'язку з відлигою, у високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - попередили синоптики.

Погода в Україні 8 квітня 2019 (фото: meteo.gov.ua)

За народним прогнозом 8 квітня відзначається Собор Архангела Гавриїла і вшановується пам'ять преподобного Василя Нового. Жінки ж у цей день закінчували останню пряжу, а тим, хто продовжував прясти, казали: "Не піде про запас". Якщо у цей день схід сонця світлий, значить скоро сніг повністю зійде. Наші пращури примітили, яка погода 8 квітня — така вона буде 8 жовтня, і навпаки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україну йде "річна" погода. Тепла погода очікує українців найближчі дні. Хоча з 21 квітня вона може відчутно зіпсуватися.

Нагадаємо, кліматологи попередили українців, що через глобальне потепління літо для українців може стати коротше на один місяць.

Раніше ми писали про те, що народний синоптик Леонід Горбань дав невтішний прогноз на другий місяць весни. Початок квітня зустріне нас нічними морозами.