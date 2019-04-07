Весна наступает слишком быстро: в Украине прогнозируют аномальную жару

Погода в Украине 8 апреля 2019 будет очень теплой, в некоторых областях ожидаются незначительные осадки. Максимальный уровень тепла достигнет отметки в +22 градуса в Закарпатской области. Небо будет солнечным с переменной облачностью.

По данным синоптиков Укргидрометцентра, средняя дневная температура по стране будет похожей – от +14 до +18 градусов тепла. Синоптики прогнозируют аномальную жару в Закарпатской области, где уровень тепла максимально приблизиться к рекордной исторической отметке +20… +22 градусам. В ночное время суток уровень тепла опустится до отметки +3… +8 градусов.

Погода в течение всего дня будет солнечной, на небосклоне, правда, будут появляться и тучи. В Одесской, Винницкой, Черкасской и Закарпатской областях могут выпасть небольшие осадки. Ветер будет дуть с юго-востока, а это значит, что уровень тепла будет только повышаться.

Погода в Украине 8 апреля 2019 (фото: pixabay.com)

В Укргидрометцентре также предупредили о высокой опасности снеголавинных ситуаций.

"7-8 апреля, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - предупредили синоптики.

Погода в Украине 8 апреля 2019 (фото: meteo.gov.ua)

Согласно народному прогнозу 8 апреля отмечается Собор Архангела Гавриила и почитается память преподобного Василия Нового. Женщины же в этот день оканчивали последнюю пряжу, а тем, кто продолжал прясть, говорили: "Не пойдет впрок". Если в этот день восход светел, значит скоро снег полностью сойдет. Наши предки приметили, какова погода 8 апреля — такова она будет 8 октября, и наоборот.

Напомним, ранее мы писали, что в Украину идет "летняя" погода. Теплая погода ожидает украинцев ближайшие дни. Хотя с 21 апреля она может ощутимо испортиться.

Напомним, климатологи предупредили украинцев, что из-за глобального потепления лето для украинцев может стать короче на один месяц.

Ранее мы писали о том, что народный синоптик Леонид Горбань дал неутешительный прогноз на второй месяц весны. Начало апреля встретит нас ночными морозами.