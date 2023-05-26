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"Он и так умеет?!" Кем оказался "загадочный инопланетянин", озадачивший киевлян

Новина українською →
Киев, Пятница 26 мая 2023 16:57
"Он и так умеет?!" Кем оказался "загадочный инопланетянин", озадачивший киевлян PLAXA - новый украинский артист (коллаж: Styler)
Автор: Styler

Недавно в Киеве заметили "инопланетянина", который разгуливал по улицам столицы, обращая на себя внимание окружающих.

Персонаж, сбивший с толку людей, оказался новым украинским артистом, который под сценическим именем PLAXA выпустил клип на свой первый трек "Все можливо", в котором призывает людей "любить жизнь, себя, свою Вселенную, которую мы самостоятельно создаем своими руками".

&quot;Он и так умеет?!&quot; Кем оказался &quot;загадочный инопланетянин&quot;, озадачивший киевлян

PLAXA - новый украинский артист (фото: пресс-служба певца)

Этот загадочный исполнитель говорит, что он (точнее, его творческое "инопланетное" альтер эго) "еще не до конца понимает земные правила, но очень хочет помочь людям сохранить свою планету и напомнить людям о настоящих ценностях и истинах".

&quot;Он и так умеет?!&quot; Кем оказался &quot;загадочный инопланетянин&quot;, озадачивший киевлян

PLAXA - новый украинский артист (фото: пресс-служба певца)

На видео PLAXA бродит по улицам Киева и находит новых друзей, танцует с ними, наблюдает за ними, учится чему-то у них и пытается научить их тому, что знает.

Смотрите клип "Все можливо" онлайн прямо сейчас:

"Все в житті можливо! Все для нас з тобою!" Следует это не забывать", - говорит певец.

&quot;Он и так умеет?!&quot; Кем оказался &quot;загадочный инопланетянин&quot;, озадачивший киевлян

PLAXA - новый украинский артист (фото: пресс-служба певца)

Текст песни "Все можливо":

В мене є серце,
Є кохання,
В мене є мрії,
Є життя.

Життя яскраве,
Життя прекрасне,
Життя - це казка:
Ти і я.

І все в житті можливо,
Все в житті прекрасно,
Все в житті чудово,
Все для нас з тобою!

Все в житті можливо,
Все в житті прекрасно,
Все в житті чудово,
Все для нас з тобою!

Це все для нас з тобою!

Це все для нас,
Ми власники свого життя.
Ми маєм серце, маєм крила,
Маєм вибір, маєм час.

Я маю мужність бути собою,
Іти за серцем, до мрії йти.
Я маю мужність людиною бути,
Що світ міняє своїм життям.

В комментариях, к слову, меломаны положительно оценили и трек, и видео:

  • Прям дуже класна пісня! Цілий день на повторі!
  • Бачила цього прибульця нещодавно. Такий веселий видався. А тепер виявляється, що він ще й так вміє!
  • Крутий трек. І відео позитивне!
  • Любов до оточуючих - це те, чого нам треба сьогодні побільше (звісно, лише не до к*цапів).
  • Краща пісня останніх кількох тижнів! Крутяк!

&quot;Он и так умеет?!&quot; Кем оказался &quot;загадочный инопланетянин&quot;, озадачивший киевлян

PLAXA - новый украинский артист (фото: пресс-служба певца)

Также предлагаем вам посмотреть очень трогательный клип о любви на фоне войны .

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