"Він і так вміє?!" Ким виявився "загадковий інопланетянин", який спантеличив киян
Нещодавно у Києві помітили "інопланетянина", який розгулював вулицями столиці, звертаючи на себе увагу оточуючих.
Персонаж, який спантеличив людей, виявився новим українським артистом, який під сценічним ім'ям PLAXA випустив кліп на свій перший трек "Все можливо", у якому закликає людей "любити життя, себе, свій Всесвіт, який ми самостійно створюємо своїми руками".
PLAXA - новий український артист (фото: пресслужба співака)
Цей загадковий виконавець каже, що він (точніше, його творче "інопланетне" альтер его) "ще не до кінця розуміє земні правила, але дуже хоче допомогти людям зберегти свою планету і нагадати людям про справжні цінності та істини".
PLAXA - новий український артист (фото: пресслужба співака)
На відео PLAXA блукає вулицями Києва та знаходить нових друзів, танцює із ними, спостерігає за ними, вчиться чомусь у них і намагається навчити їх тому, що знає.
Дивіться кліп "Все можливо" онлайн прямо зараз:
"Все в житті можливо! Все для нас з тобою!" Варто це не забувати", - говорить співак.
PLAXA - новий український артист (фото: пресслужба співака)
Текст пісні "Все можливо":
В мене є серце,
Є кохання,
В мене є мрії,
Є життя.
Життя яскраве,
Життя прекрасне,
Життя - це казка:
Ти і я.
І все в житті можливо,
Все в житті прекрасно,
Все в житті чудово,
Все для нас з тобою!
Все в житті можливо,
Все в житті прекрасно,
Все в житті чудово,
Все для нас з тобою!
Це все для нас з тобою!
Це все для нас,
Ми власники свого життя.
Ми маєм серце, маєм крила,
Маєм вибір, маєм час.
Я маю мужність бути собою,
Іти за серцем, до мрії йти.
Я маю мужність людиною бути,
Що світ міняє своїм життям.
У коментарях, до слова, меломани позитивно оцінили трек і відео:
- Прям дуже класна пісня! Цілий день на повторі!
- Бачила цього прибульця нещодавно. Такий веселий видався. А тепер виявляється, що він ще й так вміє!
- Крутий трек. І відео позитивне!
- Любов до оточуючих - це те, чого нам треба сьогодні побільше (звісно, лише не до к*цапів).
- Краща пісня останніх кількох тижнів! Крутяк!
PLAXA - новий український артист (фото: пресслужба співака)
Також пропонуємо вам подивитися дуже зворушливий кліп про кохання на тлі війни.