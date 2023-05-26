"Він і так вміє?!" Ким виявився "загадковий інопланетянин", який спантеличив киян

Нещодавно у Києві помітили "інопланетянина" , який розгулював вулицями столиці, звертаючи на себе увагу оточуючих.

Персонаж, який спантеличив людей, виявився новим українським артистом, який під сценічним ім'ям PLAXA випустив кліп на свій перший трек "Все можливо", у якому закликає людей "любити життя, себе, свій Всесвіт, який ми самостійно створюємо своїми руками".

PLAXA - новий український артист (фото: пресслужба співака)

Цей загадковий виконавець каже, що він (точніше, його творче "інопланетне" альтер его) "ще не до кінця розуміє земні правила, але дуже хоче допомогти людям зберегти свою планету і нагадати людям про справжні цінності та істини".

PLAXA - новий український артист (фото: пресслужба співака)

На відео PLAXA блукає вулицями Києва та знаходить нових друзів, танцює із ними, спостерігає за ними, вчиться чомусь у них і намагається навчити їх тому, що знає.

Дивіться кліп "Все можливо" онлайн прямо зараз:

"Все в житті можливо! Все для нас з тобою!" Варто це не забувати", - говорить співак.

PLAXA - новий український артист (фото: пресслужба співака)

Текст пісні "Все можливо":

В мене є серце,

Є кохання,

В мене є мрії,

Є життя.

Життя яскраве,

Життя прекрасне,

Життя - це казка:

Ти і я.

І все в житті можливо,

Все в житті прекрасно,

Все в житті чудово,

Все для нас з тобою!

Все в житті можливо,

Все в житті прекрасно,

Все в житті чудово,

Все для нас з тобою!

Це все для нас з тобою!

Це все для нас,

Ми власники свого життя.

Ми маєм серце, маєм крила,

Маєм вибір, маєм час.

Я маю мужність бути собою,

Іти за серцем, до мрії йти.

Я маю мужність людиною бути,

Що світ міняє своїм життям.

У коментарях, до слова, меломани позитивно оцінили трек і відео:

Прям дуже класна пісня! Цілий день на повторі!

Бачила цього прибульця нещодавно. Такий веселий видався. А тепер виявляється, що він ще й так вміє!

Крутий трек. І відео позитивне!

Любов до оточуючих - це те, чого нам треба сьогодні побільше (звісно, лише не до к*цапів).

Краща пісня останніх кількох тижнів! Крутяк!

PLAXA - новий український артист (фото: пресслужба співака)