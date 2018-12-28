Волинська єпархія УПЦ МП відхрестилася від єдиної церкви України

Колаж РБК-Україна

Єпархія УПЦ МП висловила підтримку митрополиту Онуфрію

27 грудня Волинська єпархія УПЦ Московського патріархату підтримала митрополита Онуфрія і підтвердила вірність канонічній УПЦ. Про це 28 грудня повідомила прес-служба єпархії.

Наголошується, що збори очолив єпископ Волинський і Луцький Натанаїл в приміщенні кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської міста Луцька. Священнослужителі і чернецтво єпархії обговорювали поточні питання з життя Волинської єпархії та обміркували основні проблеми світового Православ'я.

У повідомленні зазначено, що більша частина кліриків, ченців і черниць висловили підтримку Онуфрію і вірність канонічній Українській Православній Церкві, в межах якої діє і розвивається з 1990 року.

Як відомо, предстоятеля УПЦ підтримали також клірики Уманської, Вознесенської, Тульчинської, Северодонецької та Конотопської єпархій.

Нагадаємо, що Притула розповів, як його "кинув" священик УПЦ МП. Відомий український шоумен, ведучий та волонтер повідомив про те, як його обдурив священик Української православної церкви Московського патріархату, якому він допомагав.

Ми писали, що у Вінницькій області ще три парафії перейшли у Православну церкву України. Повідомляється, що парафіяни Свято-Покровського храму Козятинського району прийняли рішення про перехід під юрисдикцію Православної церкви України.

Раніше повідомлялося, що перша громада УПЦ Московського патріархату в Тернопільській області перейшла в Православну церкву України.

Зазначимо, цього тижня набув чинності закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) перейменуватися в Російську православну церкву.