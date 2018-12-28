Волынская епархия УПЦ МП открестилась от единой церкви Украины

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Епархия УПЦ МП выразила поддержку митрополиту Онуфрию

27 декабря Волынская епархия УПЦ Московского патриархата поддержала митрополита Онуфрия и подтвердила верность канонической УПЦ. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба епархии.

Отмечается, что собрание возглавил епископ Волынский и Луцкий Нафанаил в помещении кафедрального собора Всех Святых Земли Волынской города Луцка. Священнослужители и монашество епархии обсуждали текущие вопросы жизни Волынской епархии и обдумывали основные проблемы мирового Православия.

В сообщении указано, что большая часть клириков, монахов и монахинь выразили поддержку Онуфрию и верность канонической Украинской Православной Церкви, в пределах которой действует и развивается с 1990 года.

Как известно, предстоятеля УПЦ поддержали также клирики Уманской, Вознесенской, Тульчинской, Северодонецкой и Конотопской епархий.

Напомним, что Притула рассказал, как его "кинул" священник УПЦ МП. Известный украинский шоумен, ведущий и волонтер сообщил о том, как его обманул священник Украинской православной церкви Московского патриархата, которому он помогал.

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