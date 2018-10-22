"Ви серйозно?": у Верховній Раді замінять крісла і "розфарбують" екрани за 5,7 млн

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чиновники знову вирішили боротися з кнопкодавством в парламенті

У Верховній Раді України замінять крісла і "розфарбують" екрани. На все планується витратити 5,7 млн грн.

Як пише видання "Вести", стаціонарне робоче місце нардепа потрібно обладнати модулем безконтактного прочитування ID-картки, модулем з кнопками для голосування, кольоровим сенсорним екраном діагоналлю до 12 дюймів і можливістю голосування з нього. При цьому пристрій повинен мати записуючу функцію, мікрофон, синхронний переклад, зарядку для мобільного та електронну табличку з ініціалами депутата.

Крім того, планується заміна столів і сидінь на робочих місцях політиків, в урядовій і гостьовій ложах, а також на місці президента та облаштування додаткових 250 місць на балконі і в ложах засобами синхронного перекладу.

Відео: РБК-Україна

На думку фахівців, сенсор і відео в залі парламенту повинні подолати кнопкодавство. Але депутат Сергій Каплін впевнений, що апгрейд не допоможе.

"Сенсорні кнопки нічого толком не дадуть і не змінять ситуацію з відвідуваністю. У Раду проходять дуже багаті люди, які в будь-якому випадку не будуть ходити на роботу... А міняти крісла? Ви серйозно? Вони нормальні і зручні, не розумію", - сказав він.

Екс-депутат Кирило Куликов вважає, що управління справами Ради все вирішує самостійно, не радячись з самими "слугами народу".

"Можливо, за ці чотири роки нові депутати вже протерли в кріслах дірки, але я дуже сумніваюся, враховуючи рівень відвідуваності робочих місць", - іронізує політик.

Нагадаємо, нещодавно народний депутат Олег Барна в будівлі Верховної Ради обматюкав журналіста, коли той запитав про кнопкодавство.

Раніше Зеленський різко висловився про владу у новому трейлері серіалу "Слуга народу".

Відео: РБК-Україна