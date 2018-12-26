"Я не брешу": російську журналістку спіймали на використанні темників

Колаж РБК-Україна

Телеведуча розповіла про свою любов до Сталіна і розповіла чий Крим

Відому російську журналістку Катерину Андрєєву, яка працює ведучою на Першому російському каналі, зловили на брехні. Про використання темників, про Крим, а також про любов до Сталіна, вона розповіла у своєму інтерв'ю для BBC.

Пропагандистка Першого російського каналу Катерина Андрєєва, яка вже багато років веде передачу "Время" розповіла, що Крим завжди був російським і вона не розуміє, чому Україна так негативно ставиться до анексії.

"Крим завжди входив до складу Російської імперії. І всі знають цю історію, крім оскаженілою української, на жаль, пропаганди. Тому що вони заперечують очевидне. І з якого приводу українці так переживають? Це ніколи не було їхньою територією. Вони входили до складу Російської Федерації, в склад Російської імперії до цього. Частина Західної України кому тільки не належала, якщо ми з історичної точки зору будемо це розглядати", — сказала Андрєєва.

На питання про використання темників, Андрєєва спочатку запропонувала не обговорювати цю тему, але потім журналісти їй надали один з них за 2014 рік.

"Україна — це наша найближча сусідка. Ми не можемо не звертати уваги на те, що там відбувається. В Україні захоронюють ядерні відходи. Україна дозволила на шкоду своїм інтересам це робити. Вони втрачають експорт зерна. У них відбуваються на кордонах події, які можуть загрожувати нашій безпеці. Чому ми повинні це ігнорувати?" – відповіла журналістка.

Вона зазначила, що державне телебачення має підтримувати державну політику і при цьому повідомила, що ніколи не бреше.

"Інакше було б дивно. Уявляєте собі, якби все збіглося. Тоді де альтернативна точка? У кожного повинен бути вибір. Якщо ми працюємо на державному телебаченні, ми підтримуємо державну політику, це апріорі. І моє уявлення про державу збігається з тим, що я роблю. Я не брешу", - зауважила Андрєєва.

Журналістка зізналася, що одна з її наукових робіт була присвячена Сталіну і з тих пір у неї вдома стоїть його портрет.

"Одна з моїх наукових робіт була порівнянням цих двох систем, в яких було багато спільного. Мій науковий керівник по багатьом моментам цієї роботи зі мною не погоджувався. Тому що ті збіги, на які я вказувала як історик, йому здавалися образливими для особистості Йосипа Віссаріоновича. Портрет не висить, а стоїть. У мене не тільки його портрет, а дуже багато артефактів різних історичних особистостей, тому що я вивчаю через речі, в тому числі можу налаштовуватися на вібрації цих людей. У мене є вилка, якою він їв, є його особистий маленький семитомник промов, які були всім представлені на "з'їзді переможців" - ті люди, які потім потрапили в страшне горнило 37 року, його особисте видання. І подарував мені це один священик", - зізналася журналістка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що росСМИ видали нову порцію жахів про Україну.

А також розповідали про те, що офіцер ЗСУ розповів, як російська пропаганда використовує українські акаунти в соцмережах.