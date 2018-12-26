"Я не лгу": российскую журналистку поймали на использовании темников

Коллаж РБК-Украина

Телеведущая рассказала о своей любви к Сталину и рассказала чей Крым

Известную российскую журналистку Екатерину Андрееву, которая работает ведущей на Первом российском канале, поймали на лжи. Об использовании темников, о Крыме, а также о любви к Сталину, она рассказала в своем интервью для BBC.

Пропагандистка Первого российского канала Екатерина Андреева, которая уже много лет ведет передачу "Время" рассказала, что Крым всегда был российским и она не понимает, почему Украина так негативно относится к аннексии.

"Крым всегда входил в состав Российской империи. И все знают эту историю, кроме оголтелой украинской, к сожалению, пропаганды. Потому что они отрицают очевидное. И по какому поводу украинцы так переживают? Это никогда не было их территорией. Они входили в состав Российской Федерации, в состав Российской империи до этого. Часть Западной Украины кому только не принадлежала, если мы с исторической точки зрения будем это рассматривать", — сказала Андреева.

На вопрос об использовании темников, Андреева сначала предложила не обсуждать эту тему, но потом журналисты ей предоставили один из них за 2014 год.

"Украина — это наша ближайшая соседка. Мы не можем не обращать внимания на то, что там происходит. В Украине захоранивают ядерные отходы. Украина разрешила в ущерб своим интересам это делать. Они теряют экспорт зерна. У них происходят на границах события, которые могут угрожать нашей безопасности. Почему мы должны это игнорировать?" – ответила журналистка.

Она отметила, что государственное телевидение должно поддерживать государственную политику и при этом сообщила, что никогда не лжет.

"Иначе было бы странно. Представляете себе, если бы все совпало. Тогда где альтернативная точка? У каждого должен быть выбор. Если мы работаем на государственном телевидении, мы поддерживаем государственную политику, это априори. И мое представление о государстве совпадает с тем, что я делаю. Я не лгу", - заметила Андреева.

Журналистка призналась, что одна из ее научных работ была посвящена Сталину и с тех пор у нее дома стоит его портрет.

"Одна из моих научных работ была сравнением этих двух систем, в которых было много общего. Мой научный руководитель по многим моментам этой работы со мной не соглашался. Потому что те совпадения, на которые я указывала как историк, ему казались оскорбительными для личности Иосифа Виссарионовича. Портрет не висит, а стоит. У меня не только его портрет, а очень много артефактов разных исторических личностей, потому что я изучаю через вещи, в том числе могу настраиваться на вибрации этих людей. У меня есть вилка, которой он ел, есть его личный маленький семитомник речей, которые были всем представлены на "съезде победителей" - те люди, которые потом попали в страшное горнило 37 года, его личное издание. И подарил мне это один священник", - призналась журналистка.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что росСМИ выдали новую порцию страшилок про Украину.

А также рассказывали о том, что офицер ВСУ рассказал, как российская пропаганда использует украинские аккаунты в соцсетях.