"Я вірю в майбутнє цієї постановки": Сенцов мріє зняти фільм за своїм сценарієм

Олег Сенцов (фото: facebook.comNashePrykarpattia.jpg)

Олег Сенцов сповнений надії на визволення і творчих планів

Продюсер Анна Паленчук під час пітчингу кінопроектів на Одеському міжнародному кінофестивалі зачитала присутнім лист від Олега Сенцова, в якому в'язень Кремля висловив готовність взятися за режисуру екранізації п'єси "Номери", яку також написав він.

Олег Сенцов. Один у полі воїн

За словами Анни, деякий час тому в листуванні Сенцов запропонував їй взятися за екранізацію. В цьому році продюсер подала проект "Номери" на конкурс державного фінансування.

Незважаючи на те, що вже більше двох місяців триває голодування Олега Сенцова у російській в’язниці, він сповнений надії на звільнення та творчих планів. Зокрема в своєму листі, він докладно розписав власне режисерське бачення фільму.

“Не кожна книга підлягає екранізації, як і не кожна п’єса. Але цю річ, яку я написав вже давно, я бачу дуже чітко - варто лише заплющити очі. Навіть там, де я зараз знаходжусь, не знаючи свого майбутнього, я точно вірю в майбутнє цієї постановки. "Номери" - це не кіно в чистому вигляді. Це відчуття, буффонада, гротеск", - написав Сенцов.

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Паленчук представила проект "Номери" на пітчинг українських повнометражних фільмів поза конкурсом.

"Олег знає, що сьогодні я представлятиму наш проект тут, на Одеському кінофестивалі. Ми всі сповнені надії, що він нарешті буде звільнений з російської в’язниці і що на наступному кінофестивалі у нас всіх буде можливість вітати його тут, в Одесі особисто", - зазначила Анна.

Нагадаємо, що нещодавно Олег Сенцов написав нового листа з колонії.