"Я точно верю в будущее этой постановки": Сенцов мечтает снять фильм по своему сценарию

Олег Сенцов (фото: facebook.comNashePrykarpattia.jpg)

Олег Сенцов полон надежды на освобождение и творческих планов

Продюсер Анна Паленчук во время питчинга кинопроектов на Одесском международном кинофестивале зачитала присутствующим письмо от Олега Сенцова, в котором узник Кремля выразил готовность взяться за режиссуру экранизации пьесы "Номера", которую также написал он.

Олег Сенцов. Один в поле воин

По словам Анны, некоторое время назад в переписке Сенцов предложил ей взяться за экранизацию. В этом году продюсер подала проект "Номера" на конкурс государственного финансирования.

Несмотря на то, что уже более двух месяцев продолжается голодовка Олега Сенцова в российской тюрьме, он полон надежды на освобождение и творческих планов. В частности, в своем письме, он подробно расписал собственно режиссерское видение фильма.

"Не каждая книга подлежит экранизации, как и не каждая пьеса. Но эту вещь, которую я написал уже давно, я вижу очень четко - стоит только закрыть глаза. Даже там, где я сейчас нахожусь, не зная своего будущего, я точно верю в будущее этой постановки. "Номера" - это не кино в чистом виде. Это ощущение, буффонада, гротеск", - написал Сенцов.

В Украине снимут фильм Номера по пьесе Сенцова

Паленчук представила проект "Номера" на питчинг украинских полнометражных фильмов вне конкурса.

"Олег знает, что сегодня я буду представлять наш проект здесь, на Одесском кинофестивале. Мы все полны надежды, что он наконец будет освобожден из российской тюрьмы и на следующем кинофестивале у нас всех будет возможность приветствовать его здесь, в Одессе лично", - отметила Анна.

Напомним, что недавно Олег Сенцов написал новое письмо из колонии.