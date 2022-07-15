Яйця завжди легко очистяться з цим геніальним трюком: покрокова інструкція

Покрокова інструкція правильного варіння яєць

Налийте в глибоку каструлю близько 3 см води.

Візьміть сітку для пароварки (наприклад, металеву для вареників на пару).

Вкладіть в неї яйця і опустіть в каструлю так, щоб яйця не торкалися води.

Варіть яйця на пару протягом 13 хвилин.

Дістаньте і відразу помістіть в ємність з дуже холодною водою. Зачекайте 15 хвилин.

Злийте частину води. Закрийте щільно ємність і струсіть разом яйця в воді 40 разів. Робити це потрібно інтенсивно.

Після цього яйця легко відійдуть від шкаралупи.