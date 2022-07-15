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Яйца всегда легко очистятся с этим гениальным трюком: пошаговая инструкция

Скриншот видео: Как легко очистить вареные яйца
Автор: Светлана Мащенко

Надоело, что яйца плохо чистятся после варки? Кажется, вы все сделали правильно: выдержали время, остудили в холодной воде, но все равно отколупываете скорлупу с кусками белка...

Как сделать, чтобы яйца чистились всегда, поделились на канале America's Test Kitchen.

Пошаговая инструкция правильной варки яиц

Налейте в глубокую кастрюлю около 3 см воды.

Возьмите сетку для пароварки (например, металлическую для вареников на пару).

Вложите в нее яйца и опустите в кастрюлю так, чтобы яйца не касались воды.

Варите яйца на пару в течение 13 минут.

Достаньте и сразу поместите в емкость с очень холодной водой. Подождите 15 минут.

Слейте часть воды. Закройте плотно емкость и стряхнете вместе яйца в воде 40 раз. Делать это нужно интенсивно.

После этого яйца легко отойдут от скорлупы.

Ранее мы писали, как надолго сохранить хлеб свежим.

Также сообщалось, как сделать так, чтобы пельмени не разваливались во время варки.

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