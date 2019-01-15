Загадкові тунелі під Дніпром: в мережі опублікували видовищні знімки

Колаж РБК-Україна

Фото зроблені з висоти пташиного польоту

Загадкові тунелі під Дніпром в Києві викликають різні суперечки, породжуючи безліч легенд. До речі, вид вони мають не менш містичний. Чарівні знімки опублікували в групі Dronarium Україна в соціальній мережі Facebook.

Фото зроблені з висоти пташиного польоту і виглядають дійсно дуже цікаво.

Фото: (facebook.com/DronariumUkraine)

"Ми ж покажемо вам тунель зверху. Завжди хотілося побачити, куди він йде, чи не так? До речі, взимку особливо красивий Жуків острів і ось вам ще одна причина прогулятися на вихідних", - зазначено в повідомленні.

Скріншот: (facebook.com/DronariumUkraine)

Нагадаємо, що будівництво проводилося протягом 1938 -1941 років, здача в експлуатацію планувалося на 1944 рік. Ідея побудувати тунелі була викликана військовою необхідністю - два залізничних мости, що з'єднують береги Дніпра, у разі війни можна було легко зруйнувати авіацією, перервавши підвіз боєприпасів і поповнень для частин, що обороняли Київ. Все здійснювалося в умовах повної секретності.

Раніше ми публікували вражаючі фото будівництва метро в Дніпрі з висоти пташиного польоту.

Нагадаємо, що українські льотчики вразили Захід екстремальних польотом на Су-25М1. В мережі з'явився ролик, на якому видно, як два штурмовики Су-25М1 пролітають на максимально низькій висоті.

Ми писали, що раніше показали політ легендарного українського літака "Мрія" з незвичайного ракурсу.