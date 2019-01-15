Загадочные тоннели под Днепром: в сети опубликовали зрелищные снимки

Коллаж РБК-Украина

Фото сделаны с высоты птичьего полета

Загадочные тоннели под Днепром в Киеве вызывают различные споры, порождая множество легенд. К слову, вид они имеют не менее мистический. Завораживающие снимки опубликовали в группе Dronarium Украина в социальной сети Facebook.

Фото сделаны с высоты птичьего полета и выглядят действительно весьма интересно.

Фото: (facebook.com/DronariumUkraine)

"Мы же покажем вам тоннель сверху. Всегда хотелось увидеть, куда он идет, не так ли? Кстати, зимой особенно красив Жуков остров и вот вам еще одна причина прогуляться на выходных", - указано в сообщении.

Скріншот: (facebook.com/DronariumUkraine)

Напомним, что стройка производилась в течение 1938 -1941 годов, сдача в эксплуатацию планировалась на 1944 год. Идея построить тоннели была вызвана военной необходимостью - два железнодорожных моста, соединяющие берега Днепра, в случае войны можно было легко разрушить авиацией, прервав подвоз боеприпасов и пополнений для частей, обороняющих Киев. Все осуществлялось в условиях полной секретности.

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Напомним, что украинские летчики поразили Запад экстремальным полетом на Су-25М1. В сети появился ролик, на котором видно, как два штурмовика Су-25М1 пролетают на максимально низкой высоте.

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