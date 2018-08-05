"Шкода чувака": Бабченко різко висловився про розлучення Петросяна і Степаненко

Фото: facebook.com/sensum.club

Журналіст упевнений, що ситуація є "жахливою трагедією"

Відомий журналіст Аркадій Бабченко різко висловився про розлучення Євгенія Петросяна і Олени Степаненко, звернувши при цьому увагу на цікавий факт. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"І тут всі дізналися, що у Петросяна є півтора мільярда. Причому, в даному контексті, навіть не важливо - рублів або доларів. Це ж жахлива трагедія. Шекспірівська. Ну, правда. Ви тільки уявіть. Двадцять перше століття. Ракети, космос, Ілон Маск. І у тебе є півтора мільярда. А ти - Петросян. Шкода чувака", - сказав він.

Фото: скріншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Схожу думку висловили і користувачі мережі.

"Я тільки подумала – скільки ж не спотворених інтелектом і всеїдних ідіотів в країні, якщо Петросян стільки грошей заробив. Ось що сумно", - сказала користувач Тетяна Приліпко.

"І зауважте, 1,5 мільярда не в акціях стартапів або того ж ФБ, а в квартирах з Рубльовки, яких аж цілих десять. На двох десять квартир. Ось це верх багатства для них, для російської еліти", - підкреслив юзер Віктор Рейн.

"Трагедія – це коли ти начебто не далеко не Петросян, а півтора мільярда у тебе все одно немає", - уточнив користувач Всеволод Кисиленко.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/babchenkoa)

Нагадаємо, 72-річний гуморист Євген Петросян вже кілька років перебуває у відносинах зі своєї 29-річної асистенткою Тетяною Брухуновой.

до Речі, ми повідомляли про те, що знаменита пара бували в Криму гумористів розлучається.

Слухання в суді призначено вже на 6 серпня. Олена Степаненко є четвертою дружиною Євгена Петросяна. Вони познайомилися в 1979 році, а одружилися в 1985 році.

А раніше ми писали про те, чому разводяться Шнурів і Матильда.

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