"Жаль чувака": Бабченко едко высказался о разводе Петросяна и Степаненко

Фото: facebook.com/sensum.club

Журналист уверен, что ситуация является "жуткой трагедией"

Известный журналист Аркадий Бабченко едко высказался о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко, обратив при этом внимание на интересный факт. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"И тут все узнали, что у Петросяна есть полтора миллиарда. Причем, в данном контексте, даже не важно - рублей, или долларов. Это же жуткая трагедия. Шекспировская. Ну, правда. Вы только представьте. Двадцать первый век. Ракеты, космос, Илон Маск. И у тебя есть полтора миллиарда. А ты - Петросян. Жаль чувака", - сказал он.

Фото: скриншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Схожее мнение высказали и пользователи сети.

"Я только подумала – сколько же не обезображенных интеллектом и всеядных идиотов в стране, если Петросян столько денег заработал. Вот что грустно", - сказала пользователь Татьяна Прилипко.

"И заметьте, 1,5 миллиарда не в акциях стартапов или того же ФБ, а в квартирах с Рублевки, которых аж целых десять. На двоих десять квартир. Вот это верх богатства для них, для российской элиты", - подчеркнул юзер Виктор Рейн.

"Трагедия – это когда ты вроде бы не далеко не Петросян, а полутора миллиарда у тебя все равно нет", - уточнил пользователь Всеволод Кисиленко.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/babchenkoa)

Напомним, 72-летний юморист Евгений Петросян уже несколько лет состоит в отношениях со своей 29-летней ассистенткой Татьяной Брухуновой.

Кстати, мы сообщали о том, что знаменитая пара бывавших в Крыму юмористов разводится.

Слушание в суде назначено уже на 6 августа. Елена Степаненко является четвертой женой Евгения Петросяна. Они познакомились в 1979 году, а поженились в 1985 году.

А ранее мы писали о том, почему разводяться Шнуров и Матильда.

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