Він побачив виснаженого пітбуля, вмираючого в клітці, та порушив закон, щоб врятувати тварину від смерті

Колаж РБК-Україна

Ця історія сталася в штаті Джорджія

Майк, працює на будівництві у Клейтоні, штат Джорджія, побачив на сусідній ділянці виснаженого пітбуля. Тварина виглядала немов живий скелет, пес лежав в клітці і не міг навіть встати. Чоловік подзвонив у поліцію.

Поліцейські попередили будівельника, що якщо він забере собаку, його можуть звинуватити в крадіжці. Поліцейські повідомили про ситуацію у відповідні органи і сказали Майку чекати.

Чоловік врятував виснаженого пітбуля (фото: Facebook/Mickeys Voice)

Але незважаючи на дії поліцейських, ситуація з собакою не змінилася. Будівельник був в жаху, шанси собаки вижити танули з кожною годиною. Він дуже розлютився на органи правопорядку і взяв ситуацію у свої руки.

Чоловік зламав клітку і забрав собаку, він відвіз його у ветеринарну клініку.

"Коли він зайшов сюди, він плакав, він був у сльозах і закляклим... Я ніколи не бачила, щоб так знущалися над твариною", - повідомила співробітниця ветеринарної клініки Синамон Кох в інтерв'ю KGW8.

Майки (фото: Facebook/Mickeys Voice)

Песика назвали Майки, на честь свого рятівника. Його оглянули, викупали і нагодували. Пес отримав медичну допомогу і турботу.

"У нього не було сил, щоб стояти. Це був ходячий скелет... В голові не вкладається, як хтось міг довести тварину до такого жахливого стану", - повідомив ветеринар Джон Толлівер.

Чоловік врятував виснаженого пітбуля (фото: Facebook/Mickeys Voice)

Коли Майки привезли в клініку, він важив всього 11 кілограмів, у той час як пітбулі його віку зазвичай важать близько 16. На деяких частинах тіла собаки виявили сліди від опіків.

Майки (фото: Facebook/Mickeys Voice)

Песик виявився дуже милим і добрим, незважаючи на все зло, що було в його житті, він радіє людям і намагається поцілувати кожного.

Синамон Кох забрала пітбуля до себе. Зараз йому шукають новий будинок і нових власників.

Майки і Синамон Кох (фото: Facebook/Mickeys Voice)

Зараз любов і турботу він з лишком отримує від небайдужої жінки з величезним серцем.

Майки (фото: Facebook/Mickeys Voice)

Важко повірити, що господар може бути настільки жорстоким по відношенню до беззахисному тварині. Добре, що в світі багато небайдужих людей. Цей чоловік був готовий піти на жертви заради порятунку потрапила в біду пса. Він заслуговує поваги.

Нагадаємо, що нещодавно в Запоріжжі патрульні поліцейські врятували косулю.