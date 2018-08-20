Он увидел изможденного питбуля, умирающего в клетке, и нарушил закон, чтобы спасти животное от смерти

Коллаж РБК-Украина

Эта история произошла в штате Джорджия

Майк, работающий на стройке в Клейтоне, штат Джорджия, увидел на соседнем участке изможденного питбуля. Животное выглядело словно живой скелет, пес лежал в клетке и не мог даже встать. Мужчина позвонил в полицию.

Полицейские предупредили строителя, что если он заберет собаку, его могут обвинить в краже. Полицейские сообщили о ситуации в соответствующие органы и сказали Майку ждать.

Мужчина спас изможденного питбуля (фото: Facebook/Mickeys Voice)

Но несмотря на действия полицейских, ситуация с собакой не изменилась. Строитель был в ужасе, шансы собаки выжить таяли с каждым часом. Он очень разозлился на органы правопорядка и взял ситуацию в свои руки.

Мужчина сломал клетку и забрал собаку, он отвез его в ветеринарную клинику.

"Когда он зашел сюда, он плакал, он был в слезах и полном недоумении... Я никогда не видела, чтобы над животным так издевались", - сообщила сотрудница ветеринарной клиники Синамон Кох в интервью KGW8.

Майки (фото: Facebook/Mickeys Voice)

Песика назвали Майки, в честь своего спасителя. Его осмотрели, выкупали и накормили. Пес получил медицинскую помощь и заботу.

"У него не было сил, чтобы стоять. Это был ходячий скелет... В голове не укладывается, как кто-то мог довести животное до такого ужасного состояния", - сообщил ветеринар Джон Толливер.

Мужчина спас изможденного питбуля (фото: Facebook/Mickeys Voice)

Когда Майки привезли в клинику, он весил всего 11 килограммов, в то время как питбули его возраста обычно весят около 16. На некоторых частях тела собаки обнаружили следы от ожогов.

Майки (фото: Facebook/Mickeys Voice)

Песик оказался очень милым и добрым, несмотря на все зло, что было в его жизни, он радуется людям и пытается каждого поцеловать.

Синамон Кох забрала питбуля к себе. Сейчас ему ищут новый дом и новых владельцев.

Майки и Синамон Кох (фото: Facebook/Mickeys Voice)

Сейчас любовь и заботу он с лихвой получает от неравнодушной женщины с огромным сердцем.

Майки (фото: Facebook/Mickeys Voice)

Трудно поверить, что хозяин может быть настолько жестоким по отношению к беззащитному животному. Хорошо, что в мире много неравнодушных людей. Этот мужчина был готов пойти на жертвы ради спасения попавшего в беду пса. Он заслуживает уважения.

Напомним, что недавно в Запорожье патрульные полицейские спасли косулю.