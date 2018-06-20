"Наш теплий листопад": популярний український гурт представив "осінній" кліп

"БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" випустили відео на одну з найзатребуваніших своїх пісень

Популярний українська рок-гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" презентував відеокліп на пісню "Листопад" з альбому "Буду з тобою!".

Музиканти зізнаються, що у них не виникло ніяких сумнівів з приводу, на який трек знімати своє наступне відео, так як на кожному концерті туру в підтримку альбому саме цю композицію фанати зустрічали по-особливому.

"Зал відчував і розумів "Листопад", підхоплював пісню з перших слів і співав до кінця", - кажуть учасники "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".

Роботу над кліпом група довірила відомому режисерові Віктору Скуратівському, а спеціально для зйомок довелося переобладнати всю кімнату в Особняку Могильовцева, відомому як "Шоколадний будиночок" в центрі Києва.

"Ми впевнені, що кожен з вас відчує прохолоду "Листопаду" в літню спеку!" – переконані артисти.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ - Листопад

Текст пісні "Листопад":

Тиша дзвинить – наповнює нас змістом,

Най не болить, най буде серце чистим,

Ділять на два, веселий сміх та сльози,

Твої слова: нам не по дорозі...

Бачиш на стіні, листи вже не твої...

Але наш теплий листопад,

Наш шалений листопад,

Лишив тебе саму,

Тільки тебе одну.

Наш теплий листопад,

Наш шалений листопад...

Стежка від нас, долиною під небо,

Втрачено час, а може вже не треба,

Множать на два, безсоння серед ночі,

Твої слова: я так не хочу...

Знаєш увісні, хвилини наче дні...

Але наш теплий листопад,

Наш шалений листопад,

Лишив тебе саму,

Тільки тебе одну.

Наш теплий листопад,

Наш шалений листопад...

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