"Відчувала, що потрібно їхати": українка Іванна Сахно розповіла, як підкорила Голівуд

Актриса брала участь в декількох масштабних проектах

Українка Іванна Сахно стала новою зіркою в Голлівуді. Про те, як їй вдалося підкорити продюсерів і режисерів, актриса розповіла "Голосу Америки".

20-річна українка прославилася на весь світ після ролі кадета Вікторії в блокбастері "Тихоокеанський рубіж: Повстання". Відразу після роботи над фільмом кар'єра Іванни різко пішла вгору.

"Бути української дівчинкою, яка приїхала в Лос-Анджелес... Я спочатку брала все кастинги, які тільки мені давали. Мені давали якісь опції, і я говорила: да да да, я піду на все кастинги", - згадує Іванна .

Сім'я Іванни - телевізійники. Мама - режисер, тато-оператор. Але юна зірка завжди бачила себе в Голлівуді. Коли їй виповнилося 15, Іванна поїхала до Ванкувера вивчати мову і там познайомилася з кастинг-директором. Після приїхала в Лос-Анджелес і пішла на перші проби.

"Я була в Лос-Анджелесі, і я чомусь в якийсь момент відчула, що мені треба поїхати в Нью-Йорк, у мене було просто відчуття того, що мені треба туди поїхати. Тому я зібрала свою одну сумку, сказала батькам, що я їду в Нью-Йорк, мені було 17 років. в той же момент, в той же вечір я купила квиток, села на літак. Приїхала в Нью-Йорк, я не знала де мені ночувати, зателефонувала своїм друзям, вони мене запросили поспати у себе на дивані і я сказала своєму агентові в той час, що я буду в Нью-Йорку і буквально на наступний ранок вона відправила мене на один кастинг", - розповідає Іванна.

Відео: Іванна Сахно (youtube.com/Голос Америки. Українською)

Так актриса вперше отримала роль в американському кіно. Це був малобюджетний фільм жахів. Але українку помітили і в подальшому її запросили в "Тихоокеанський рубіж".

"Такі проекти вони зазвичай відкривають двері в інші проекти, і тобі відкривають вже двері на зустрічі з режисерами, з якими ти раніше не міг зустрітися, тому що ці режисери вже в принципі про тебе знають", - говорить дівчина.

Остання роль Іванни була у фільмі "Шпигун, який мене кинув", з Мілою Куніс. Фільм вийде на великі екрани 3 серпня.

"Мені треба ідеально говорити по-англійськи, щоб донести свою думку до людей. Але та частина України, яка у мене є, я дуже нею пишаюся і я намагаюся якомога більшій кількості людей розповідати про свою країну, розповідати, що відбувається саме зараз політично і відбувалося раніше, розповідати про історію, про звичаї і традиції", - ділиться Іванна.

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