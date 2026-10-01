Яблучна "Нутелла" на зиму: проста паста з яблук і какао

Що потрібно для яблучної "Нутелли"

Паста готується з простих продуктів, а основою стають звичайні солодкі яблука. Важливо добре їх розварити перед подрібненням, щоб готова маса була максимально однорідною та ніжною.

Інгредієнти:

яблука очищені - 2 кг,

цукор - 500 г,

какао - 80 г,

вершкове масло - 100 г,

ванільний цукор - 1 пакетик,

дрібка солі.

Як приготувати яблучну пасту

Підготуйте яблука.

Очистьте плоди від шкірки та серцевини й наріжте невеликими шматочками. Перекладіть у каструлю, засипте цукром і залиште приблизно на 30 хвилин, щоб яблука пустили сік.

Зваріть основу.

Поставте каструлю на слабкий вогонь і тушкуйте яблука 20-25 хвилин, поки вони не стануть м'якими. Після цього перебийте масу занурювальним блендером до однорідного пюре.

Додайте какао.

Всипте какао, ванільний цукор і дрібку солі. Добре перемішайте, щоб не залишилося грудочок.

Уваріть пасту.

Додайте вершкове масло та готуйте ще 10-15 хвилин на невеликому вогні, постійно помішуючи. Маса має стати густою та однорідною.

Розкладіть у банки.

Готову гарячу пасту перекладіть у заздалегідь стерилізовані банки, закрийте кришками, переверніть догори дном і залиште під рушником або ковдрою до повного охолодження.

Маленький нюанс

Під час уварювання яблучну масу краще регулярно перемішувати, особливо після додавання какао та масла. Так паста не пригорить на дні й матиме гладку консистенцію.

Після охолодження вона стане густішою, тому не варто чекати, поки маса в каструлі буде зовсім щільною.

Смачного!