Домашня "Кока-Кола" з апельсином та імбиром: рецепт газованого напою (відео)

Домашня "Кока-Кола" з цитрусовим сиропом

Інгредієнти:

1 великий апельсин - лише цедра

1 лимон - лише цедра

1 лайм - цедра, сік за бажанням

200 г коричневого цукру

3 ст. л. свіжого натертого імбиру

300 г води

1 паличка кориці

дрібка коріандру

дрібка мускатного горіха

дрібка солі

газована вода

лід.

Етапи приготування

Зніміть цедру з апельсина, лимона та лайма. Складіть її в невелику каструлю, додайте коричневий цукор, натертий імбир, воду, корицю, коріандр, мускатний горіх і сіль.

Доведіть суміш до слабкого кипіння. Зменште вогонь і варіть приблизно 15 хвилин, щоб сироп увібрав аромат спецій та цитрусової цедри.

Зніміть каструлю з вогню й залиште сироп охолоджуватися на 15 хвилин. Потім процідіть його через сито.

Наповніть склянку льодом, влийте 60-120 мл сиропу та долийте газованою водою до бажаної насиченості. За бажанням додайте трохи соку лайма й перемішайте.

Які помилки можуть зіпсувати смак напою

Під час знімання цедри намагайтеся не захоплювати білий шар шкірки під нею: він може надати сиропу небажаної гіркоти. Для рецепта потрібна лише тонка кольорова частина - саме вона дає цитрусовий аромат.

Мускатний горіх і коріандр додавайте потроху, як зазначено в рецепті. Надлишок цих спецій може перебити смак цитрусових та імбиру, тому збільшувати їхню кількість "для насиченості" не варто.

Перш ніж розводити сироп газованою водою, дайте йому повністю охолонути. Змішуйте напій безпосередньо перед подаванням і перемішуйте обережно - так він довше залишатиметься газованим.