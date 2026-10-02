Домашняя "Кока-Кола" с апельсином и имбирем: рецепт газированного напитка (видео)

Домашняя "Кока-Кола" с цитрусовым сиропом

Ингредиенты:

1 большой апельсин - только цедра

1 лимон - только цедра

1 лайм - цедра, сок по желанию

200 г коричневого сахара

3 ст. л. свежего натертого имбиря

300 г воды

1 палочка корицы

щепотка кориандра

щепотка мускатного ореха

щепотка соли

газировка

лед.

Этапы приготовления

Снимите цедру с апельсина, лимона и лайма. Сложите ее в небольшую кастрюлю, добавьте коричневый сахар, натертый имбирь, воду, корицу, кориандр, мускатный орех и соль.

Доведите смесь до слабого кипения. Убавьте огонь и варите примерно 15 минут, чтобы сироп впитал аромат специй и цитрусовой цедры.

Снимите кастрюлю с огня и оставьте сироп охлаждаться на 15 минут. Затем процедите его через сито.

Наполните стакан льдом, влейте 60-120 мл сиропа и долейте газировкой до желаемой насыщенности. При желании добавьте немного сока лайма и перемешайте.

Какие ошибки могут испортить вкус напитка

При снятии цедры старайтесь не захватывать белый слой кожуры под ней: он может придать сиропу нежелательную горечь. Для рецепта нужна только тонкая цветная часть - именно она дает цитрусовый аромат.

Мускатный орех и кориандр добавляйте понемногу, как указано в рецепте. Избыток этих специй может перебить вкус цитрусовых и имбиря, поэтому увеличивать их количество "для насыщенности" не стоит.

Прежде чем разводить сироп газировкой, дайте ему полностью остыть. Смешивайте напиток непосредственно перед подачей и перемешивайте осторожно – так он дольше будет оставаться газированным.