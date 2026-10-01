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Смачно 01 жовтня 2026, 08:15

Як приготувати буряк по-корейськи: рецепт дієтолога Вікторії Радісної

Усього кілька інгредієнтів - і звичний буряк заграє зовсім новими смаками
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Як зробити буряк по-корейськи вдома (фото: Styler)
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Якщо хочеться урізноманітнити звичне меню овочевою закускою, спробуйте приготувати буряк по-корейськи. Для цього навіть не потрібно вмикати плиту.

Styler з посиланням на допис в Instagram лікаря-дієтолога і нутриціолога Вікторії Радісної розповідає, як приготувати цю просту закуску в домашніх умовах.

Буряк по-корейськи: що потрібно

Рецепт розрахований на 1 кг сирого буряка.

Інгредієнти:

  • 1 кг сирого буряка
  • 2-4 зубчики часнику
  • сіль - за смаком
  • коріандр - за смаком
  • суміш італійських трав - за смаком
  • 1 ст. л. нерафінованої олії холодного віджиму
  • 1 ст. л. оцту.

За бажанням замість окремих спецій можна взяти готову суміш для моркви по-корейськи. У такому випадку додатково солити та додавати коріандр чи інші спеції не обов’язково - орієнтуйтеся на склад готової суміші.

Як приготувати буряк по-корейськи

Спочатку буряк потрібно добре помити, очистити від шкірки та натерти на спеціальній тертці для моркви по-корейськи. Саме така нарізка допоможе овочу краще просочитися заправкою та спеціями.

Часник очистіть і подрібніть. Його можна пропустити через прес або натерти на дрібній тертці.

До натертого буряка додайте часник, сіль, коріандр та суміш італійських трав. Якщо використовуєте готову приправу для моркви по-корейськи, просто додайте її відповідно до смаку.

Після цього заправте овоч однією столовою ложкою нерафінованої олії холодного віджиму та однією столовою ложкою оцту. Усе ретельно перемішайте, щоб спеції та заправка рівномірно розподілилися.

Скільки салат має настоюватися

Готову суміш накрийте та поставте в холодильник приблизно на 6-8 годин.

За цей час буряк стане м’якшим, вбере аромат спецій та матиме більш насичений смак. Саме тому не варто поспішати подавати закуску одразу після приготування.

Якщо готуєте буряк увечері, його зручно залишити в холодильнику на ніч - наступного дня закуска буде вже готова.

З чим подавати буряк по-корейськи

Пікантний буряк можна подавати як овочеву закуску до основної страви. Він добре доповнить обід або вечерю та допоможе урізноманітнити звичний набір овочів.

Кількість часнику та спецій можна змінювати відповідно до власного смаку. Якщо хочеться більш насиченого аромату, часнику можна додати більше, а для м’якшого варіанта - взяти меншу кількість.

Головне - дати буряку достатньо часу настоятися, адже саме після цього він набуває виразнішого смаку та аромату.

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