Как приготовить свеклу по-корейски: рецепт диетолога Виктории Радостной

Свекла по-корейски: что нужно

Рецепт рассчитан на 1 кг сырой свеклы.

Ингредиенты:

1 кг сырой свеклы

2-4 зубчика чеснока

соль - по вкусу

кориандр - по вкусу

смесь итальянских трав - по вкусу

1 ст. л. нерафинированного масла холодного отжима

1 ст. л. уксуса.

По желанию вместо отдельных специй можно взять готовую смесь для моркови по-корейски. В таком случае дополнительно солить и добавлять кориандр или другие специи не обязательно - ориентируйтесь на состав готовой смеси.

Как приготовить свеклу по-корейски

Сначала свеклу нужно хорошо помыть, очистить от кожуры и натереть на специальной терке для моркови по-корейски. Именно такая нарезка поможет овощу лучше пропитаться заправкой и специями.

Чеснок очистите и измельчите. Его можно пропустить через пресс или натереть на мелкой терке.

К натертой свекле добавьте чеснок, соль, кориандр и смесь итальянских трав. Если используете готовую приправу для моркови по-корейски, просто добавьте ее по вкусу.

После этого заправьте овощ одной столовой ложкой нерафинированного масла холодного отжима и одной столовой ложкой уксуса. Все тщательно перемешайте, чтобы специи и заправка равномерно распределились.

Сколько салат должен настаиваться

Готовую смесь накройте и поставьте в холодильник примерно на 6-8 часов.

За это время свекла станет мягче, впитает аромат специй и будет иметь более насыщенный вкус. Поэтому не стоит спешить подавать закуску сразу после приготовления.

Если готовите свеклу вечером, ее удобно оставить в холодильнике на ночь - на следующий день закуска будет уже готова.

С чем подавать свеклу по-корейски

Пикантную свеклу можно подавать как овощную закуску к основному блюду. Он хорошо дополнит обед или ужин и поможет разнообразить привычный набор овощей.

Количество чеснока и специй можно изменять в соответствии с собственным вкусом. Если хочется более насыщенного аромата, чесноку можно добавить больше, а для более мягкого варианта - взять меньшее количество.

Главное - дать свекле достаточно времени настояться, ведь именно после этого она приобретает более выразительный вкус и аромат.