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Смачно 03 жовтня 2026, 16:24

Шпроти з салаки в консервах: як приготувати рибу в банках на зиму (відео)

Домашні рибні консерви можна приготувати з простих інгредієнтів. Головне - правильно підготувати рибу
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Домашні шпроти із салаки в банках (фото: Styler)
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Салака може стати основою для домашньої рибної заготівлі зі спеціями та олією. Для цього рибу очищають, солять і викладають у скляні банки разом із перцем та лавровим листям.

Styler з посиланням на відео зі сторінки mama_moze_tato_dopomoze в Instagram розповідає, як підготувати салаку за рецептом домашніх шпротів і на що звернути увагу під час приготування.

Інгредієнти для домашніх шпротів

Для приготування домашніх шпротів із салаки знадобляться сама риба, кілька видів перцю, лавровий лист, сіль і рослинна олія. Спеції надають рибі характерного аромату, а олія допомагає зробити її ніжнішою. Кількість солі та приправ можна регулювати на власний смак. Для цього рецепта зручно використовувати скляні банки об'ємом у 0,5 літра.

Для рецепта знадобляться:

  • салака,
  • чорний перець горошком,
  • лавровий лист,
  • духмяний перець,
  • сіль,
  • рослинна олія.

Кількість спецій можна регулювати за смаком, а олії потрібно приблизно 4-5 столових ложок на одну банку.

Як приготувати шпроти із салаки

Спочатку салаку потрібно почистити, промити та обрізати хвостики. Далі на дно чистої банки об'ємом 0,5 л покласти кілька горошин чорного й духмяного перцю та лавровий лист.

Рибу посолити за смаком і залишити приблизно на пів години. Після цього щільно викласти салаку в банку, намагаючись розмістити рибини так, щоб вони не розпадалися. Зверху налити 4-5 столових ложок олії.

Як тушкувати рибу в банках

На дно глибокої каструлі покласти рушник або дерев'яну решітку, а на них поставити банки з кришками. Обережно налити теплу воду приблизно до рівня плічок банок.

Поставити каструлю на вогонь. Після закипання зменшити нагрівання до мінімуму, щоб вода ледь кипіла. У початковому рецепті пропонується тушкувати рибу 4-5 годин, аби кісточки розм'якшилися.

Під час приготування важливо стежити за рівнем води в каструлі та за потреби доливати окріп.

Після завершення приготування банки потрібно обережно дістати.

Важливо: якщо ви плануєте зберігати такі шпроти тривалий час, варто врахувати правила безпечного консервування. Риба належить до продуктів із низькою кислотністю, тому звичайного кип'ятіння банок у каструлі недостатньо для безпечного зберігання за кімнатної температури.

В такому випадку краще зберігати консерви у холодильнику або обрати більш безпечний метод приготування. Наприклад, Національний центр домашньої консервації США рекомендує для риби та інших низькокислотних продуктів саме консервування під тиском із дотриманням перевірених режимів температури й часу.

CDC також наголошує, що використання неперевірених способів консервування низькокислотних продуктів може створювати ризик ботулізму.

Смачного!

Раніше ми розповідали про те, як приготувати ароматний аналог домашньої "кока-коли" - для цього рецепту вам знадобиться лише кілька інгредієнтів.

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