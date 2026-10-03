Шпроти з салаки в консервах: як приготувати рибу в банках на зиму (відео)

Інгредієнти для домашніх шпротів

Для приготування домашніх шпротів із салаки знадобляться сама риба, кілька видів перцю, лавровий лист, сіль і рослинна олія. Спеції надають рибі характерного аромату, а олія допомагає зробити її ніжнішою. Кількість солі та приправ можна регулювати на власний смак. Для цього рецепта зручно використовувати скляні банки об'ємом у 0,5 літра.

Для рецепта знадобляться:

салака,

чорний перець горошком,

лавровий лист,

духмяний перець,

сіль,

рослинна олія.

Кількість спецій можна регулювати за смаком, а олії потрібно приблизно 4-5 столових ложок на одну банку.

Як приготувати шпроти із салаки

Спочатку салаку потрібно почистити, промити та обрізати хвостики. Далі на дно чистої банки об'ємом 0,5 л покласти кілька горошин чорного й духмяного перцю та лавровий лист.

Рибу посолити за смаком і залишити приблизно на пів години. Після цього щільно викласти салаку в банку, намагаючись розмістити рибини так, щоб вони не розпадалися. Зверху налити 4-5 столових ложок олії.

Як тушкувати рибу в банках

На дно глибокої каструлі покласти рушник або дерев'яну решітку, а на них поставити банки з кришками. Обережно налити теплу воду приблизно до рівня плічок банок.

Поставити каструлю на вогонь. Після закипання зменшити нагрівання до мінімуму, щоб вода ледь кипіла. У початковому рецепті пропонується тушкувати рибу 4-5 годин, аби кісточки розм'якшилися.

Під час приготування важливо стежити за рівнем води в каструлі та за потреби доливати окріп.

Після завершення приготування банки потрібно обережно дістати.

Важливо: якщо ви плануєте зберігати такі шпроти тривалий час, варто врахувати правила безпечного консервування. Риба належить до продуктів із низькою кислотністю, тому звичайного кип'ятіння банок у каструлі недостатньо для безпечного зберігання за кімнатної температури.

В такому випадку краще зберігати консерви у холодильнику або обрати більш безпечний метод приготування. Наприклад, Національний центр домашньої консервації США рекомендує для риби та інших низькокислотних продуктів саме консервування під тиском із дотриманням перевірених режимів температури й часу.

CDC також наголошує, що використання неперевірених способів консервування низькокислотних продуктів може створювати ризик ботулізму.

Смачного!